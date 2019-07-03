Çorlu dâvâsından heyet çekildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin vefat ettiği, 300’ün üzerinde kişinin yaralandığı tren faciasına ilişkin açılan dâvânın ilk duruşması bugün Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Adalet ararken terörist ilân ediliyoruz

Neden reddediliyor?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlisi 4 kişinin ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlamasıyla yargılanmasına başlamadan önce kazada vefat edenlerin yakınları Çorlu Adliyesi’ne toplu şekilde yürüdü. Gazete Duvar’ın haberine göre, aileler ‘Hak hukuk adalet, kaza değil cinayet’ ve ‘Çorlu’nun hesabı sorulacak’ sloganları eşliğinde Çorlu Adliyesi’ne geldi. Konferans salonunun duruşma salonuna dönüştürüldüğü Çorlu Adliyesi’ndeki ilk celsede mağdur ve müştekileri 40’ın üzerinde avukat temsil etti. Uzun süre koridorda tutulan aileler konferans salonunda da bekletildi. Duruşma salonunun kapısının kilitlenmesi üzerine salona giremeyenler dışarıda tepki gösterdi.

‘Yazıklar olsun’

Mahkeme heyeti duruşmanın devam ettiği sırada dâvâdan çekildiklerini açıkladı. “Dâvâya 2. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak” diyerek heyet salonu terk etti. Aileler avukatların kararını alkışlarla protesto etti. Heyetin çıkmasının ardından kazada eşi vefat eden bir kadın, sanık sırasına giderek, “Size yazıklar olsun” dedi. ​Duruşmanın ardından kazada vefat eden 9 yaşındaki Oğuz Arda’nın annesi Mısra Öz Sel, “Benim oğlum şu an denize girecekti. Biz bunun için mi bekledik bir yıl boyunca? Kalkmıyorum, buradan hiçbir yere gitmiyorum” sözleriyle heyetin kararına tepki gösterdi. Ailelerin karara tepkileri adliyenin dışında da devam etti.