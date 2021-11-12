Darısı diğer mahpus annelere

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu olarak Kayseri Cezaevi yerleşkesine yaptıkları ziyarete ilişkin şahsi gözlemlerini sosyal medya hesabından paylaştı:

“Mahkumların karnı doymuyor çünkü cezaevlerinde üç öğün için devletin ayırdığı günlük para 13.5 TL. Kantinler de dışarıdaki pahalılığa ayak uydurdu, gezdiğimiz cezaevlerindeki ürün fiyatları dışarısı ile aynı. Bütçe döneminde makul ve doyurucu ödenek şart.” Berberoğlu, “Kayseri Kadın Cezaevi’nde örnek bir tahliye yaşandı. TBMM’den yakın zamanda geçen bir yasal değişikliği doğru yorumlayan savcılar 0-6 yaş grubunda çocukları olan kadın mahkumlara tanınan bir hakkı uygulamaya koydu. Bu sayede hapiste doğduğu için hiç dışarıyı görmemiş bir çocuğu olan kadın mahkum tahliye edildi” bilgisini aktardı. İstanbul – Yeni Asya

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