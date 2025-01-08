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8 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Din adamlarından maaş zammına tepki - Memur zammı kesinleşti: %11.54

08 Ocak 2025, Çarşamba 09:59
Diyanet Birlik- Sen Genel Başkanı Kenan Ak, memur maaşlarına yapılacak yüzde 11,55 oranındaki zamla ilgili açıklama yaptı.

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Ak, “2024 yılı emeklilerin ve memurların beklentilerinin gerçekleşmediği bir yıl oldu. Devletin belirlemiş olduğu bütün girdilerle ilgili yüzde 43 zamma karşılık, memura yapılan bu zam kesinlikle memurla alay etmektir. Bu zammı kabul etmiyoruz. Ocak 15’den itibaren memurlara en az yüzde 20 zam verilmeli ve artı refah payı da buna eklenmelidir. Diyanet Birlik- Sen olarak verilen zammı kabul etmiyor, refah payıyla birlikte yeniden bir değerleme yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Ankara - Anka

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Memur zammı kesinleşti: %11.54

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in imzaladığı ‘zam’ genelgesi yayımlandı. Sözleşmeli kamu personeli, memur ve memur emeklilerine yüzde 11.54 oranında zam yapılması kesinleşti. “Malî ve Sosyal Haklar” konulu genelge Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla bakanlığın WEB sitesinden yayımlandı.

Haber Merkezi

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