Emekli olamıyorlar

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişlerinin yaptığı denetimlere göre bazı ziraat odalarında çiftçilerin ziraat odaları kayıt defterinde görünmemesi nedeniyle, sadece ziraat odalarının kayıt defterinde olan çiftçinin geçmiş haklarını yok sayarak onların emekli edilmemesi. En fazla 20 bin kişiden bahsediliyor. Bir mağduriyetten bahsediyoruz.'' dedi.

Sarıbal, sözlerinin devamında ''Emeklilik hakkı verilecek dendiğinde bu çiftçilerin çoğu traktörünü sattı, geriye dönük ödeme için borcu kimi bankadan kredi aldı, kimi tefeciden borçlandı emekli olacaklar diye. Her konuda çiftçilik yaptıklarını ispatlayacak belge var ellerinde. Bizi izleyen, gözleyen, halka anlatana kameralar farkında, iktidar farkında değil. Çünkü onların işine öyle geliyor. Emekli etmemek için her şeyi yapıyor” açıklamasını yaptı. Bursa - anka

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