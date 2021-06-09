ESNAFTAN HÜKÜMETE: “ONLAR BOL KESEDEN ÜFÜRÜYORLAR, AMA DIŞARIDA HERKES PERME PERİŞAN”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde esnafı ziyaret etti. Bir manav, “Biz kasabın yolunu falan unuttuk. Çoluk çocuk isterse. Çocuğa yediriyoruz. Et alma şansımız yok ki. Onlar bol keseden üfürüyorlar, ama öyle bir dünya da yok dışarıda herkes perme perişan. İnsanlarda çıkıp derdini anlattığı zaman dalga geçiyorlar adamlarla” dedi. Akşener’in “işleriniz nasıl?” sorusuna bir esnaf, “Perişanız. Pandeminin de etkisiyle bayağı bir azaldı. İnsanlar alım gücü çok zayıfladı. Esnaf perişan, destek yok” yanıtını verdi. Akşener, esnaf turunun ardından Kemerhisar Belediye Başkanı Ramazan Oya’yı ziyaret etti.

BOL KESEDEN ÜFÜRÜYORLAR

Akşener, bir manava da “Senin işlerin nasıl?” diye sordu. Manav, “Bu süreçte biz kapatıldık kendi kendimize yettik. Ama tatmin edici mi? Değil. Kimse halinden memnun değil. Vergilerimiz fazla, her şeyimiz fazla… Herkes perişan. Herkes gırtlağına kadar borcun içinde… Mesela pandemiden ‘Esnafları şu kadar faydalandıracağız’ diyorlar. Müracaat ediyoruz. Müracaatımızı hiçbir şekilde kabul etmiyorlar. Yani başvuru bile yapamıyoruz…’Kriterlere uygun değilsiniz’ diyorlar.

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