Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın günlük korunma maliyeti 8 milyon 380 bin lira. Erdoğan’a tahsis edilen koruma personeli ve araç sayısına ilişkin soru önergeleri ise cevapsız kalıyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumaları için harcanan miktar her geçen gün katlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarında yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, 2024 yılının ilk ayında 251 milyon 404 bin TL harcadı.

Bir yılda iki buçuk katına ulaştı

Söz konusu tutar geçen yılın ocak ayında ise 99 milyon 991 bin TL olmuştu. Buna göre Erdoğan’ın koruma giderleri bir yılda 2 buçuk katınına ulaştı. Bu veriler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günlük korunma maliyeti 492 kişinin asgari ücretine denk gelerek yaklaşık 8 milyon 380 bin TL oldu. Koruma giderlerinin yıllara göre dağılımı: 2020: 263.1 milyon TL / 2021: 306 milyon TL / 2022: 526.1 milyon TL / 2023: 1 milyar 77.5 milyon TL.