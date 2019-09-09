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9 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Halit Ayar'ın katil zanlıları tutuklandı

09 Eylül 2019, Pazartesi 16:23
İstiklal Caddesi'nde para istedikleri gençlerden İTÜ'lü Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İstiklal Caddesi'nde Mustafa Sinan N'nin yaralanması, Halit Ayar'ın ölmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli Emra Y. (27) ve Erhan K'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

 

Şüphelileri yakalamak için 5 ayrı ekip güvenlik kamera görüntülerini incelerken, Emra Y'nin Fatih'teki ailesinin evinde kanlı elbiselerini değiştirip Zeytinburnu'ndaki ablasının evine gittiği tespit edilince düzenlenen baskınla yakalandı.

Diğer zanlı Erhan K. ise Fatih'te saklandığı adreste yakalandı.

Cezaevinden izinli çıkmış

Gözaltına alınan şüphelilerden Emra Y'nin hırsızlık, yaralama, uyuşturucu madde kullanımı, tehdit ve gasp suçlarından emniyette kaydı olduğu, şüphelinin gasp suçundan hükümlü olduğu Kırklareli Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda iki şüphelinin İstiklal Caddesi'nde gençlerin yanına geldiği, Erhan K'nın kırık şişeyle, Emra Y'nin bıçakla gençlere saldırdığı anlar görülüyor. 

Zanlılar Çağlayan Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 2 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 2 zanlının "birden fazla kişi tarafından gece yapılan silahlı yağma" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

AA

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