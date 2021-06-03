Bediüzzaman’ın Divan-ı Harp’ten tahliye ve beraatı basında

Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler (102)

İçinde Bediüzzaman Hazretleri’nin de bulunduğu 23 Mayıs 1909 [10 Mayıs 1325] [3 Cemâziyelevvel 1327] târihli Şanlı Ordu Gazetesi’nde 31 Mart sonrası tahliye ve beraat edenler haber yapılır. Haber şöyledir:

“(…) Dahâ birçok kişi isticvâb edilmiştir. Piyâde Binbaşılarından Refîk, dâmâdı İhsan, mahdûmu Şahâbeddin Efendiler ve talebeden Nevşehirli Tevfîk, Volkan muharrirlerinden Ali Fuâd, Hoca Kâzım, Mehmed Emin, Hayreddin Efendiler, Bediüzzaman Saîd-i Kürdî, Volkan muharrirlerinden Râmî, Hoca Âdem, Süvâri Dördüncü Alayından Halil Mustafa, Süvâri Mülâzımı Mehmed Bey, Kürd Resul, Bodrumlu Hüseyin ve İttihâd-ı Muhammedî Cem‘iyetin’den bâzıları.”

Tanîn Gazetesi’nin 23 Mayıs 1909 tarihli sayısında çıkan haberde Dîvân-ı Harb’e verilenlerin listesi yayınlanır. İlgili haber şöyledir:

İkinci Hey’et-i Tahkîkiyye [tarafından] Evrâkı bi’l-ikmâl Dîvân-ı Harb’e verilenler: Bahr-i Siyâh boğazı efrâdı, Çeşme meydanında Rizeli Ahmed, Çırçır’da dâ‘vâ vekili Mustafa Âsım Efendi, Alasonyalı Nazmi, Bediüzzaman Saîd el-Kürdî, Fâtih dersiâmlarından Abdullah Ziyâeddin Efendi, Piyâde Binbaşılarından Refîk, dâmâdı İhsan ve Hayri ve mahdûmu Şehâbeddin Efendiler, Talebeden Nevşehirli Tevfîk Efendi, Volkan Gazetesi kâtibi Ali Fuâd Efendi, Hoca Kâzım Efendi, Mehmed Emin Hayretî Efendi (Bediüzzaman’dan i‘tibâren buraya kadar olanların cümlesi İttihâd-ı Muhammedî Cem‘iyyeti a‘zâsı ve Volkan gazetesi muharrirlerindendir.)...”

Bediüzzamân’ın Dîvân-ı Harb-i Örfîden tahliye tarihi [23 Mayıs 1909]

Bediüzzaman’ın tahliye haberi 24 Mayıs 1909 târihli Tanîn Gazetesi’nde: “Bedîüzzamân Sa‘îd-i Kürdî Efendi hakkında mukaddemen vâkı‘ olan ihbârâtın sanîadan ibâret olduğu ve bil’akis mûmâileyhin te’sîs-i Meşrûtiyette hıdemât-ı bergüzîdesi sebk eylediği tahakkuk eylemekle tahliye edilmişdir.” Yeni Gazete ve Sabah da haberi aynı cümlelerle verirler.

Tevkif ve tahliye haberlerini veren gazetelerin târihlerine dikkat edilirse; 31 Mart Hâdisesi dolayısıyla Üstâd’ın nezâret/hapishâne ve muhâkeme süresinin tamâmı 24 gündür. Bu tahliye, Tanîn ve Sabâh Gazeteleri’nin 24 Mayıs 1909 târihli nüshalarında ortak bir haber metni ile duyurulur:

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, savunmasını verip tahliye olduktan sonra, o günün bazı gazetelerinde tahliye haberleri şöyledir:

Sabah Gazetesi’nde çıkan haber metni:

24 Mayıs 1909 tarihli Sabah Gazetesi’nde “Bediüzzaman Said Kürdî’nin hapishaneden tahliye edildiğini” okumaktayız. Şöyle ki: “Bedîüzzaman Saîd-i Kürdî Efendi hakkında mukaddemen vâki‘ olan ihbârâtın, sanîadan ibâret olduğu ve bil’âkis mûmâileyhin te’sîs-i Meşrûtiyette hidemât-ı ber-güzîdesi sebk eylediği tahakkuk eylemekle, tahliye edilmiştir.”

Tanin Gazetesi’nde çıkar haber de şöyledir:

“Bediüzzaman Said Kürdi Efendi hakkında mukaddemâ (önce) vâki olan ihbârâtın (haberlerin), sanîadan (düzmeceden) ibaret olduğunu ve bilâkis, mûmâileyhin (adı geçen Bediüzzaman’ın) tesîs-i meşrûtiyete (meşrûtiyetin kurulmasına) hizmet-i meşrûtiyete (meşrûtiyetin kurulmasına) hıdemât-i bergüzidesi (takdir edilen hizmetleri) sebk (ilerleme) eylediği tahakkuk eylemekle tahliye edilmiştir!