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31 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Kanal, İstanbul’u savunmasız bırakır

31 Aralık 2019, Salı 00:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘hayalim’ diye sunduğu “Kanal İstanbul” projesinin tartışmaları sürüyor.

CHP’nin hem ekolojik hem de uluslararası riskler taşıdığı gerekçesiyle ‘felaket projesi’ olarak nitelendirdiği projeye İYİ Parti ve HDP de karşı. Türkiye siyasetine Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak geri dönen eski başbakan Ahmet Davutoğlu da Kanal İstanbul tartışmalarına katıldı ve projeye ilişkin araştırma komisyonu kurulması talimatı verdi.

gazeteduvar’ın haberine göre, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili kapsamlı bir raporu kamuoyu ile paylaşacaklarını dile getiren Davutoğlu, “Kanal İstanbul Projesi ile birlikte Sur içi bir adaya dönüşüyor. O zaman genelkurmay başkanımıza bu adanın nasıl savunulacağını ilişkin bir çalışma yapılması talimatı vermiştim. Düşman bir güç kanal üzerindeki köprüyü imha ettiğinde ya da deprem durumunda İstanbul’un nasıl korunacağı konusunda çalışma talimatı vermiştim. Şimdi aynı kaygıyı taşıyorum. İstanbul’u savunmasız bırakır. Türkiye’nin stratejik geleceğinin soğukkanlı şekilde ele alınması lazım. Bütün bu kaygıları Ocak 2018’de Cumhurbaşkanı’na ilettim, bu projeden vazgeçilmesi yönündeki görüşlerimi aktarmıştım” demişti. 

Kanal İstanbul’a D-100 savunması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılında kamuoyuna duyurduğu ve “Çılgın Proje” olarak nitelendirilen Kanal İstanbul projesi, ÇED raporunun askıya çıkarılması ile yeniden tartışma konusu oldu. Muhalefetin “felaket, ihanet ve cinayet projesidir” diye nitelendirdiği Kanal İstanbul için iktidar ise kararlı. “Dünyada nasıl Süveyş varsa, Cebelitarık varsa, bizde de Kanal İstanbul olacak” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan en son açıklamasında, “İsteseniz de istemezseniz de Kanal İstanbul yapılacak” demişti. 

CAZİP OLACAĞI İÇİN GEÇECEKLER!

gazeteduvar’ın haberine göre,  Kanal İstanbul’un nasıl ‘cazip’ olup tercih edileceğini AKP’li bir yönetici Türkiye’nin en eski ve ücretsiz karayolu D100 ile örneklendirerek şöyle açıkladı: “İstanbul-Ankara arasında bedava gidebileceğiniz D-100 karayolu var. Uçak veya treni tercih edenleri ayıralım. Karayoluyla gidenler bu yolu tercih ediyor mu? 2 şeritli D-100 karayolunda kavşak, ışık, hız sınırı, polis uygulaması var. Otobana geçtiğinizde ise hız sınırı daha yüksek, kavşak yok. 3 şerit yol, güvenlik şeridi ile 4 şerit. İnsanlar ücretsiz olmasına rağmen D-100’ü kullanmıyor, ‘Ben para verip gideceğim’ diyor. İstanbul Boğazı’ndan geçecek geminin bekleme süresinin maliyeti çok yüksek. Ciddi maddi kayıplar oluyor. Kanal İstanbul Montrö’yü kaldırdığı için değil cazip olduğu tercih nedeni olacak.”

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Etiketler: Kanal İstanbul, Ahmet Davutoğlu
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