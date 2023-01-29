Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlığa tepki

Son günlerde Kur’an’ı Kerim’e yapılan saygısızlığa bir tepki olarak, Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin İslamiyet ve Kur’an’la alakalı sözler Nevşehir merkez, Göreme ve Ürgüp gibi turistik ilçelerinde toplam 43 noktada bilboard ve otobüs duraklarında raketler hazırlanarak asılacak.

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