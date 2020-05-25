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25 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Mehmet Kutlular iyileşiyor

25 Mayıs 2020, Pazartesi 17:33
Bayramın 1. günü yüksek ateş ve zatürre başlangıcı sebebiyle hastaneye kaldırılan Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular'ın sağlığı iyiye gidiyor.

Kutlular'ın yükselen ateşi normale dönerken, doktorlar tedavi sürecinin iyiye gittiğini, Kutlular'ı tedbiren bir iki gün daha hastanede müşahade altında tutucaklarını açıkladı.

Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, konuyla ile ilgili gelişmeleri yakinen ailesinden ve doktorlardan takip ettiklerini belirterek, "Çok şükür Mehmet Kutlular Ağabeyimizin sıhhatinde endişeye mahal verecek bir durum yok. Doktorların müşahadesi altında tedavi süreci iyiye gidiyor. Yapılan müdahaleler sonucu ateşinin normale döndüğünü öğrendik. Doktorlar, hastanenin sokağa çıkma yasağı sebebiyle yoğun olmadığını, bu sebeple tedavisinin hastanede yapılmasının faydalı olacağını belirtmişler. Bu arada ağabeyimizin koronavirüsü testi de yapılmış, neticesi üç gün içinde çıkacağı için sonucunu biz de bekliyoruz. Allah'tan ağabeyimize acil şifalar vermesini diliyoruz. Ailesine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kutlular Ağabeyimizi tanıyanlardan da dualarını bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi

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