Millet demokrasiye sahip çıkacak

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, “Bazı çevrelerce hala ‘ihtilal’ denilerek hafifletilmeye çalışılsa da 27 Mayıs 1960 tarihinde hain bir darbe gerçekleşmiş ve ülkemiz demokrasisi kesintiye uğramıştır” ifadelerini kullandı.

Uzun süre uygun bir fırsat bekleyen askeri vesayetin 27 Mayıs 1960 günü harekete geçtiğini vurgulayan Kopuz, 27 Mayıs’ın 20 yıla yakın bir süre resmi bayram olarak kutlanılmasının utanç verici olduğunu belirterek, “Darbecilerin tarihte gömüldükleri yer bellidir. Bu millet bir daha iradesinin gaspına izin vermeyecek, demokrasi ve Meclisine daima sahip çıkacaktır” açıklamasında bulundu.

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