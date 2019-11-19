MSB: PKK/YPG Tel Abyad'da okulu vurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla vurduğu okulda 3 sivilin öldüğünü, çocuklarla beraber 8 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam ettiği, bombalı terör saldırıları düzenlediği belirtildi. Açıklamada, PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurduğu, 3 sivilin öldüğü ve çocuklarla beraber 8 sivilin de yaralandığı kaydedildi. *** 'Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi' Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Irak'ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız olarak sürecek." ifadeleri kullanıldı. AA

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