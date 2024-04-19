Mülakatı kaldırmaya niyetleri yok

Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Adalet Bakanlığı tarafından; Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavında yapılan mülakatlar ve sınav sonuçlarına dair iddiaları TBMM’ye taşıdı.

Uzun, “Önce ‘mülakatları kaldıracağız’ dediler sonra ‘mülakat gibi mülakat yapacağız’ dediler ama görülen o ki ne mülakatları kaldırmaya ne de usulüne uygun mülakat yapmaya niyetleri yok” dedi. Uzun, Bakan Tunç’a şu soruları yöneltti: “Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçimler öncesinde Kamuda Mülakatların kaldırılacağı söylenmiş ve bu vaat seçim beyannamesinde de yer almıştı. Buna rağmen Bakanlığınızca yapılan Görevde Yükselme Sınavında neden ve hangi gerekçeyle mülakat yapılmıştır? Mülakatların kaldırılmamasına dair yapılan eleştiriler üzerine açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de; ‘Mülakat gibi mülakat yapacağız’ demişti. Bakanlığınızca yapılan görevde yükselme sınavında, mülakat gibi mülakat mı yapıldı? Yapıldıysa, mülakat gibi mülakatın kriterleri nelerdir?” İstanbul - Sedat Serdar

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