OHAL yetkileri anayasaya aykırı - Taha Akyol: İktidar yanlış yapıyor

OHAL DÜZENİNİ BİR YIL DAHA UZATAN DÜZENLEMEYE İTİRAZLAR DEVAM EDERKEN, TAHA AKYOL YAPILANIN, AYM’NİN YAKIN DÖNEMDE VERDİĞİ KARARLARLA ÇELİŞTİĞİNİ YAZDI.

AYM İPTAL ETMİŞTİ

“AYM 14.11. 2019 günlü kararında, OHAL döneminde KHK’larla konulup Mecliste iktidar çoğunluğunca yasalaştırılan kısıtlamaların OHAL’den sonra devam ettirilmesini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Başka kararları da var.”

İKTİDARIN HESABI NE?

“Buna rağmen iktidar, bazı OHAL yetkilerini devam ettirmek için yine kanun çıkardı. Atamalarla AYM’deki üye kompozisyonunun değişeceğini mi, dosyaya sıra gelene kadar uygulamayı mı öngörüyor bilmiyorum, ama yanlış yapıyor.”

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OHAL yetkileri anayasaya aykırı

Hukukçu yazar Taha Akyol, OHAL döneminde hükümetin elde ettiği bazı olağanüstü yetkilerin hala devam etmesinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Karar Gazetesi yazarı hukukçu Taha Akyol, “OHAL yetkileri anayasaya aykırı” başlıklı bir yazı kaleme aldı. OHAL döneminde hükümetin elde ettiği bazı olağanüstü yetkilerin, Meclis’te kabul edilen bir kanunla devam ettiğine dikkat çeken Akyol, “İktidarın elindeki devlet yetkilerini, artı yargıyı ve kamu ekonomisini kullanarak ‘aykırı sesler’i kısıtlaması yetmiyor olmalı ki yeni düzenlemeler getiriyor. (…) Türkiye’de 1950’den bugüne, hiçbir iktidarın elinde CB sisteminde olduğu kadar yetki ve güç yoğunlaşması olmamıştı. Ama bu yetki yoğunlaşması “verimli yönetim”e engelidir; bu bir tabiat kanunudur” ifadelerini kullandı.

Şartlar normalleşti

Anayasa Mahkemesi’nin OHAL yetkileri hakkında çok sayıda kararı olduğuna dikkat çeken Akyol, şunları söyledi: “Kısa özet olarak, OHAL’in yürürlükte olduğu sırada temel hak ve özgürlükler Anayasa’nın 15. maddesine göre, olağanüstü şartların, mesela darbeyi bastırmanın “gerektirdiği ölçüde” kısıtlanabilir… Ama, OHAL kaldırılmışsa, demek ki “şartlar” normalleşmiştir, bu durumda Anayasa’nın 13. maddesine göre normal anayasal hukuk devleti ilkeleri geçerlidir. Temel hak ve hürriyetler “anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı” şekilde kısıtlanamaz.”

AYM iptal etmişti

Akyol, “Anayasa Mahkememiz 14 Kasım 2019 günlü kararında, OHAL döneminde KHK’larla konulup sonra Meclis’te iktidar çoğunluğunca yasalaştırılan ölçüsüz kısıtlamaların, OHAL’den sonra devam ettirilmesini anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. (K: 2019/85) Başka kararları da vardır. Bu kararlara rağmen iktidar, bazı OHAL yetkilerini devam ettirmek için yine kanun çıkardı. Devam eden atamalarla AYM’deki üye kompozisyonunun değişeceğini mi düşünüyor, AYM’de dosyaya sıra gelene kadarki uygulamayı mı öngörüyor bilmiyorum, ama yanlış yapıyor. İyi yönetim ilkesi “daha fazla güç” değil, daha fazla kurumlaşma, daha fazla rasyonelleşme ve ihtisaslaşmadır. İktidarın kendi performans grafiğinden de belli değil mi?” diye sordu.