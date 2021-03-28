Özgüven patlaması kibre dönüştü

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, AKP’nin üçüncü seçimi kazandıkan sonra tutum değişikliğine gittiğini söyledi.

Günay, “Üç seçim kazanmasının özgüven patlaması kibir görüntüsüne ve ben merkezci bir tavıra dönüştü” dedi. Gazete Duvar’dan İslam Özkan’a konuşan Günay “Keşke üçüncü seçimden sonra uyarılarımızı dinlese ve bu savrulmalar yaşanmasaydı. Ne yazık ki, Türkiye siyaseti geçmişten ibret almaktan ve tecrübeden yararlanmaktan uzak” diye konuştu.

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