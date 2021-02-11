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11 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Pençe Kartal-2 Harekatı'ndan acı haber

11 Şubat 2021, Perşembe 00:10
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan şehit oldu.

Çatışmada 4 askerin yaralandığı, yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edildiği belirtilerek, bölgede tespit edilen hedeflerin hava harekatı ile isabetle vurulduğu, terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'den başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Burak Coşkun ve Harun Turhan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şehit askerlerin fotoğrafına yer verildi.

Bakan Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Kahraman silah arkadaşlarımız, 10 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yayımladığı mesajda taziyelerini iletti.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Orgeneral Güler'in şu ifadelerine yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşlarıma şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim."

2 asker için Şırnak'ta tören 

Çatışmada şehit düşen Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için Şırnak'ta tören düzenlendi.

23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehitler Coşkun ve Turhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu.

Okunan duaların ardından Coşkun ve Turhan'ın naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşındı.

Şehitlerin cenazesi uçakla Ankara'ya uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ali İhsan Ersoy, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ katıldı.

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatında teröristlerle çıkan çatışma sonucunda 2 asker şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit askerler için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, teröristlere yönelik başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

AA

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