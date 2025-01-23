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23 OCAK 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Pencereden atlayarak kurtulmuşlar

23 Ocak 2025, Perşembe 17:20
Yangına uykuda yakalanan Hülya Karadağ, kızı Emine ve iki torunu, altıncı kattan lobi kısmında bulunan giriş çatısına atlayarak kurtulmayı başardı.

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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangına uykuda yakalanan Hülya Karadağ, kızı Emine ve 2 torunu, altıncı kattan lobi kısmında bulunan giriş çatısına atlayarak kurtuldu.

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Hülya Karadağ, yangına uykuda yakalandıklarını belirterek, gürültü ve insanların çığlıkları üzerine uyandıklarını söyledi.

Karadağ, "Ne oluyor acaba diye kapıyı açtık. Birinin 'Yangın var' şeklinde bağırmasıyla baktık ki her yerde dumanlar var. Hemen içeri girdik, montlarımızı giydik. Islak havlular aldık, ağzımızı kapattık fakat o duman nasıl bir anda öyle geldi anlayamadık ve odaya dönmek zorunda kaldık." dedi.

Odaya döndükten sonra camdan dışarıya yardım için bağırdıklarını ve nasıl çıkabileceklerini sorduklarını söyleyen Karadağ, daha sonra tüm cesaretlerini toplayarak otel lobi kısmındaki giriş çatısına atladıklarını anlattı.

İki torunu ve kızı Emine Karadağ ile aşağıda bulunan kişilerin yardımlarıyla çatıdan merdivenle kurtulduklarını ifade eden Karadağ, "Yangın merdiveni olsaydı bile mümkün değil bulamazdık. İki oda ileriye gidemedik, nefesimiz kesildi. İnsanlar birbirine çarpıyordu. Yangın alarmı önceden olmuş olsaydı insanlar daha tedbirli hareket ederdi." diye konuştu.

Emine Karadağ otelin ön cephesinde 6'ncı katta annesi ve iki çocuğuyla beraber bulunduklarını ve 2 dakikada dumanların etrafı sardığını belirtti.

Karadağ, oda giriş kartını yanlarına alarak otelden çıkmaya karar verdiklerini belirterek, "Koridora çıktık, 10-15 adım attık fakat yürünebilecek gibi değildi, odaya geri döndük. Allah'tan kartı almıştım yoksa koridorda kalmıştık. Daha sonra pencereden çatıya atlayarak kurtulmayı başardık." dedi.

İtfaiyenin yangın çıktıktan 1 saat sonra geldiğini söyleyen Emine Karadağ, "Jandarmalar gelmişti, 'İtfaiye nerede?' diye herkes bağırdıkça çırpınıyorduk ve daha çok panik yaptık. Burası dağ alanı olduğu için itfaiye zor gelmişti. Tankerleri yüklü olduğu için yavaş geliyorlarmış sanırım." ifadesini kullandı.

Kayak eğitmeni Aysal, yaşadıklarını anlattı

Otelde yangın çıktığı sırada başka bir otelde bulunan kayak eğitmeni Aykut Aysal da yaşadıklarını anlattı.

Aysal, "Bizim bulunduğumuz otel ile yangın çıkan otelin arasında 250 ila 300 metre mesafe bulunuyor. Bizler uyuyorduk. Kayak hocası arkadaşlarımızın bizleri arayıp Grand Kartal Otel'de yangın çıktığını bildirmesiyle buraya geldik." dedi.

Saat 04.30 civarında Grand Kartal Otel'in önüne geldiklerini söyleyen Aysal, yangının hızla yayıldığını vurguladı.

Yardım etmeye çalıştıklarını ifade eden Aysal, ancak otel girişindeki alevler nedeniyle içeri giremediklerini aktardı.

Otelin önüne gelmeden yaklaşık 10-15 dakika önce bazı konukların kurtulmak için atladığını bildiren Aysal, "Burada bir itfaiye ekibinin olduğunu gördük. Bizden hemen önce gelmiş. 7 ila 8 odadan otelde kalan aileleri çıkardıklarını gördük. Yangının şiddeti arttıkça jandarma ekipleri bizleri otelden daha fazla uzaklaştırdı." diye konuştu.

AA

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