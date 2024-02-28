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28 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Postmodern darbe ile hesaplaşılamadı - 28 Şubat zihniyeti devam ediyor

28 Şubat 2024, Çarşamba 03:45
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Darbeye destek veren bütün kesimlere hesap sorulmadığı, sorulamadığı için 28 Şubat darbesi ile tam olarak hesaplaşılamamıştır” dedi.

POST MODERN DARBE İLE HESAPLAŞILAMADI

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “28 Şubat darbesinde sendikaların kullanılması maalesef büyük bir utanç olarak sendikal tarihimize geçti. 28 Şubat darbesine destek veren bütün kesimlere, kurumlara, aktörlere yargı önünde hesap sorulmadığı, sorulamadığı için 28 Şubat darbesi ile tam olarak hesaplaşılamamıştır. Bu durum bizi demokrasimizin geleceği açısından hala endişelendirmeye devam etmektedir” dedi. 

Hak-İş’in darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri reddettiğini ifade eden Arslan, “28 Şubat, Türk demokrasi tarihine bu ülkenin gerçek sahiplerinin tasfiye edilmeye çalışıldığı bir süreç ve kara bir leke olarak geçmiştir. İnsan onuru ve haysiyetinin ayaklar altına alındığı bir süreç bütün dünyanın gözleri önünde yaşanmıştır. Başörtülerinden dolayı üniversite kampüslerine alınmayan, coplanan, yerlerde sürüklenen, ikna odalarına alınan kız öğrencilerin, kendi ülkelerinde eğitim hakkı ellerinden alınmıştır. Kadınların başörtülerinden dolayı kamuda çalışma hakkı ellerinden alınmış, ehliyet ve pasaport dahi verilmemiştir” dedi.

Büyük bir utanç

28 Şubat darbesinde insanlık onurunun ayaklar altına alındığı utanç verici duruma işçi, işveren ve meslek kuruluşları ile STK’ların sessiz kaldığını, hatta bu sürecin taşeronluğunu yaptığını ifade eden  Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, şunları söyledi: “Bazı sivil toplum örgütleri yine kendi deyimleriyle oluşturdukları “Beşli Çete” ile üyeleri olan işverenlere, esnafa ve emekçilere ihanet etmiştir. 28 Şubat darbesinde sendikaların kullanılması maalesef büyük bir utanç olarak sendikal tarihimize geçti.”

M. YASİN AYDIN - BURSA

 

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