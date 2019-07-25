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25 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

S-400 sevkiyatının ilk etabı tamamlandı

25 Temmuz 2019, Perşembe 17:36
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS), Türkiye ve Rusya arasındaki sözleşme kapsamında yapılan S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının birinci aşamasının tamamlandığını doğruladı.

FSVTS'nin basın dairesinden yapılan açıklamada, "Rus tarafı, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının birinci aşamasının tamamladı. Parçaların geri kalan kısmı, taraflarca mutabık kalınan takvime uygun olarak tedarik edilecek" dendi.

Milli Savunma Bakanlığı Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Ankara Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatının 12 Temmuz 2019 tarihinde başladığını, bugün itibariyle de birinci grup malzemelerinin sevkiyatının tamamlandığını açıklamıştı.

Etiketler: S-400, sevkiyat
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