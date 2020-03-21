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21 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Sağlık Bakanı KHK’lı koronavirüs uzmanı ile görüşecek

21 Mart 2020, Cumartesi 17:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs üzerine tam 7 yıl çalışan ve doktora tezini de bu konuda yazan KHK'lı akademisyen Doç. Dr. Mustafa Ulaşlı ile görüşecek.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yla görüştüğünü belirterek Doçent Ulaşlı ile görüşüleceğini duyurdu. Gergerlioğlu, “Sn. @drfahrettinkoca ile görüştüm. Corona konusunda aşı üretebilecek KHKlı Doç. Mustafa Ulaşlı’nın, atıl durumda olan binlerce KHKlı, güvenlik soruşturması için aylardır bekleyen sağlık emekçisinin hizmet vermesi gerektiğini hatırlattım. Ulaşlı’yla görüşülecek, diğer konuların da farkında” paylaşımında bulundu.

Genetik uzmanı Doçent Mustafa Ulaşlı, ABD Princeton Üniversitesi ve Hollanda’daki Groningen Üniversitesi’nde toplam 7 yıl koronavirüs üzerine çalıştı. Sonra koronavirüs ile ilgili yürüttüğü bilimsel çalışmalarına Türkiye’de, Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Ana ilim Dalı ve Genetik Bölümü’nde devam etme kararı aldı.

Üniversitede doçentlik yaparken, 1 Eylül 2016’da KHK ile görevinden ihraç edilen Genetik Doçenti Mustafa Ulaşlı’nın kısa bir süre sonra hakkındaki iddialarla ilgili takipsizlik kararı verilmiş. Ama hukuki süreci devam ediyor.

Akademisyen Mustafa Ulaşlı, koronavirüs konusunda uzmanlık bilgisini talep olması halinde seve seve paylaşabileceğini, hatta aşı bile üretilebileceğini belirtmişti.

Etiketler: Sağlık Bakanı, koronavirüs uzmanı
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