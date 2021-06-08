"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Seferberlik başladı

08 Haziran 2021, Salı 14:39
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Marmara Denizi'ndeki müsilajla (deniz salyası) mücadele çalışması kapsamında deniz temizliği seferberliği başlatıldı.

'Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi'

 

Çanakkale'de sabah saatlerinde rüzgarla yön değiştiren müsilaj, öğleden itibaren Kordon Boyu kıyılarında etkisini artırdı.

Çanakkale Marina'nın kuytu bölgelerinde biriken müsilaj ise teknelerin çevresini sardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan seferberlik kapsamında kente gelen ekipler, marina içinde kurulan bariyerlerle temizlik faaliyetine başladı.

Toplanan müsilajın İzmit'teki bir bertaraf tesisine götürüleceği öğrenildi.

Balıkesir

Bandırma Limanı'nda başlayan çalışma dolayısıyla düzenlenen programa, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ile ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

Bandırma Çelebi Limanı'na bağlı römorkörlerle denize açılan Vali Şıldak ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediyesine ait müsilaj temizleme gemisi "Başaran-2"nin çalışmalarını inceledi.

Bölgedeki müsilaj yoğunluğunu da gözlemleyip yetkililerden bilgi alan Şıldak, limana döndükten sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Vali Şıldak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik eylem planının ilk uygulama adımlarını Bandırma'dan başlattıklarını söyledi.

Denetimlerin tüm kuruluşlarla birlikte yapılacağını belirten Şıldak, "Marmara Denizi'nde bu durumun kısa sürede son bulacağına, denizimizin eskisinden de daha temiz hale geleceğine inanıyorum. Bunu yürekten söylüyorum." dedi.

Tekirdağ

Tekne yardımıyla toplanan ve vidanjörle çekilen müsilaj, kentteki arıtma tesislerine götürüldü.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Barbaros Balıkçı Barınağı'nda yürütülen temizlik çalışmalarını inceledi.

Vali Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmara Denizi çevresindeki illerde temizlik çalışmalarının başladığını söyledi.

Müsilajın Marmara Denizi'nde yoğun görüldüğünü anımsatan Yıldırım, "Müsilajın sebebi azot ve fosfor gazlarının artması. Tabii bilim insanları bunun sebebini araştırıyorlar. Şu an bizim daha çok müsilaj olarak gördüğümüz, deniz yüzeyinde görülen müsilajın ölüsü. Yani bunlar deniz yüzeyine vurmuş kısmı. Tabi bunların temizlenmesi lazım. Çünkü balıkçılarımızı etkiliyor. Bunların hepsini temizleme gayreti içerisindeyiz." dedi.

Konuyla ilgili bütün kurumların birlikte çalışma yürüteceğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'nin etrafında bulunan illerde bu faaliyet 7 gün 24 saat devam edecek. Biz de bugün burada başladık. Bu azot miktarı yüksek bir besin. Tabii belki bilim insanları bunu kararlaştıracak. Belki bunlar işlenmek suretiyle gübre olarak kullanılabilecek. Belki hayvan yemi ya da balık yemi olarak kullanılabilecek. izim şu anda yaptığımız şey, müsilaj ölüsünü deniz yüzeyinden toplayıp, bir alanda muhafaza etmektir, kurutmaktır. Bununla enerji bile elde edilebilir diyorlar. Bu da bilim insanlarının konusudur." 

 Milli Savunma Bakanlığı, Gölcük bölgesinde müsilaj temizleme faaliyetlerine destek veriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Gölcük Poyraz Limanında, müsilaj (deniz salyası) temizleme faaliyetlerine başlandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, bugün Kocaeli Valiliği koordinesinde yapılacak müsilaj temizleme çalışmalarına da Gölcük bölgesindeki deniz temizleme araçları ve personelle destek verileceği belirtildi.

Anadolu Yakası sahilleri de alarm veriyor
Balıkesir kıyılarında da görülmeye devam ediyor;
Marmara’yı nasıl bu hale getirdiler?
Marmara Denizi afet bölgesi ilan edilmeli
YÖK ''müsilaj'' gündemiyle toplanıyor
Müsilaj ya da deniz salyası
Gündem deniz salyası
Marmara’yı öldürdük mü?
Kanal’ı bırak Marmara’ya bak
'En büyük sorumlusu biziz'

AA

Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Seferberlik başladı

    AP 'Dijital Kovid Sertifikası'nı oylayacak

    İlk yurt dışı ziyaretine hazırlanıyor

    'BioNTech aşısı için artık aile hekimlerimiz de devrede'

    'Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi'

    HDP'nin kapatılması davasında raportör görevlendirildi

    13 Haziran'da koltuğundan olacak

    Kolombiya'daki gösterilerde ölü sayısı 58'e yükseldi

    Kovid-19 ilâcı sonbaharda

    Adalet paketle değil, bağımsız yargıyla sağlanır

    'Asla ulaşmak istemeyeceğimiz bir noktaya doğru ilerliyoruz'

    Kanada'da Müslüman aileye saldırıya ilişkin yeni gelişmeler

    Çiftçiye mi, yandaşa mı hizmet ediyor?

    Uysal: DP çiftçinin yanında olacak

    Eko tahribat sürerse yeni pandemiler gelir

    Yunanistan, Türkiye üzerinden sığınma başvurularını kabul etmeyecek

    Uygur Türklerinin nüfusu tehlikede

    Kuraklık verimi yarıya düşürdü

    Son 24 saatte 91 vefat daha

    İsrail ordusu 25 Filistinlinin yaşadığı evleri yıktı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kirlenen siyaset, denizi de kirletti
    Ahmet BATTAL

    Yayın politikanızı neden değiştirmiyorsunuz?
    Süleyman KÖSMENE

    Göz yaşartan tövbe
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Asla ulaşmak istemeyeceğimiz bir noktaya doğru ilerliyoruz'
    Genel

    Adalet paketle değil, bağımsız yargıyla sağlanır
    Risale-i Nur'dan

    Şeytanlar neden var?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Geç kalmak büyük kayıp
    Osman ZENGİN

    44. senesinde 1977 seçimleri...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.