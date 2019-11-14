Şehir Üniversitesini Kılıçdaroğlu mu savunsun?

Gazeteci yazar Ahmet Taşgetiren, Şehir Üniversitesine karşı yapılanlara sessiz kalınmasını eleştirdi ve "Kılıçdaroğlu mu savunsun Şehir Üniversitesi’ni?" diye sordu.

Karar'da yayınlanan "Bu da bir facia" başlıklı (12 kasım 2019) yazının bir bölümü şöyle:

"Kim ne derse desin, “KHK’lar facia” idi. Hep diyorum en azından OHAL Komisyonu’nun “Haklısınız” dediği 8 bin 400 insan için, onların çocukları, anne babaları için facia idi. Bana göre Komisyonun “iltisak” kapsamı içine soktuğu binlerce insan da bu facianın kurbanı olmuştur, zamanın psikolojisi sonucu.

Şehir Üniversitesi ile ilgili operasyon konusunda “Duymadım-Görmedim-Sözüm yok” diyen bir kesim var, farkında mısınız? Bildiniz: Medya o. Bir CHP iktidarı olsaydı, Şehir Üniversitesi böyle bir operasyona maruz kalsaydı, sözüm ona “Bizim medya” böyle mi davranırdı? Herkes “iktidar medyası” oldu ve kulaklarının üzerine yattı. Kılıçdaroğlu mu savunsun Şehir Üniversitesi’ni? Hepimize ayıp olmaz mı? Utanmaz mıyız? Haysiyetli çıkışlar yok değil çok şükür. Bireysel çıkışlar olarak kalsalar da… Hey gidi 28 Şubat günleri… Bir sığınaktı Bilim sanat Vakfı o zamanlar. Nereden nereye geldik? Bir durup herkesin kendisine bakma zamanı değil mi?"

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Eski bakanın üniversite isyanı

Şehir Üniversitesi’nden haciz kararına itiraz