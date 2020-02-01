"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 50

Suriye sınırındaki askeri birliklere 15 araçlık takviye

01 Şubat 2020, Cumartesi 23:18
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere obüs ve zırhlı personel taşıyıcılar sevk edildi.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen obüs ve zırhlı araçları taşıyan 15 araçlık konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.

Obüs ve zırhlı araçların, sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Suriye sınırına askeri araç sevkıyatı 

Hatay'da konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi.

Polis ekiplerinin nezaret ettiği konvoydaki araçların, sınır birliklerinde konuşlandırılacağı kaydedildi. 

Fırtına obüsleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), Fırtına obüsleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. 

Obüs ve zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile askeri araçlardan oluşan konvoy güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesine geldi.

15 araçlık konvoy, sınır hattındaki birliklere doğru hareket etti.

Öte yandan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mahallelerdeki çocuklar da ellerindeki Türk bayraklarıyla askeri araçlardaki personele sevgi gösterisinde bulundu. 

AA

Okunma Sayısı: 113
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüzyılın ihanetine tepki ve protestolar devam ediyor

    Kudüs’süz barış olmaz

    Müslüman iki ailenin ilgilendiği kilise

    Brexit bize de zarar verecek

    Libya da Suriye olma yolunda

    Alamadığı malî haklarına iade kararı

    İkinci el yatırım aracı oldu

    Genç çiftçi projesi ne oldu?

    Trump'a yönelik azil maddeleri bu hafta oylanacak

    Rusya, Çin'den Almanları tahliye eden uçağa iniş izni vermedi

    Arap Birliği: Trump'ın planını tamamen reddediyoruz

    Çin'den getirilen 42 kişiye ilişkin Bakan Koca'dan açıklama

    Haftanın maçında 3 puan Trabzonspor'un

    Atina: Türkiye'ye yapılan saygısızlığı kınıyoruz

    İktidar ömrünü doldurdu

    İstanbul'daki 8 okul hakkında yıkım kararı

    Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

    Durdurulamıyor: Yeni tip koronavirüs 25'ten fazla ülke ve bölgeye sıçradı!

    Adalet yoksa mağduriyet vardır

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstaddan mesajlar
    Risale-i Nur'dan

    Belâların istilâsı, bazı duâların husûsî vaktidir
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Türkiye, Hasan’ı çok sevdi
    Ahmet BATTAL

    Karşılama ve uğurlama
    Genel

    Alamadığı malî haklarına iade kararı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İkinci el yatırım aracı oldu
    Abdurrahman AYDIN

    Gök katmanları mı, paralel kâinat mı, yoksa..?
    Said YÜKSEKDAĞ

    Fânî ömrüm bâkî olsun istiyorum
    Adnan NACİR

    Elazığ Depremi’nin ardından...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.