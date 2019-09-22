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Suriyeliler hâlâ evlerinden çıkamıyor

22 Eylül 2019, Pazar 22:12
Adana’daki çocuk istismarı olayı sığınmacıların üzerine atılması üzerine çıkan olaylar sonucunda Suriyeliler hâlÂ evlerinden çıkamıyor.

İHD Adana Şubesi Dumlupınar Mahallesi’nde çocuk istismarı olayı ile ilgili Suriyeli sığınmacılara yönelen saldırı ile ilgili hazırladığı raporu paylaştı. Bilgi ve şahit anlatımlarına göre hazırlanan rapora göre 162 dükkân ve 12 araç saldırıda zarar gördü, saldırıların meydana getirdiği tedirginlik sonucu Suriyelilere ait çok sayıda iş yeri hâlâ kapalı. Raporda, hâlâ pek çok Suriyeli’nin evinden çıkamazken, bölgeyi terk edenlerin olduğu da ifade edildi.

BÜTÜN SURİYELİLERİN ÜZERİNE ATFEDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ

Olaylarla ilgili değerlendirmede bulunan İHD Adana Şube Başkanı İlhan Öngör, zanlının Suriyeli olduğu iddiası gerçek olsa dahi, suçun ve cezanın şahsîliği ilkesi gereği, cinsel istismar vak’asının bütün Suriyelilere atfedilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Yaşanan taciz ve hırsızlık olaylarında sosyal medyada, yazılı ve görsel medyada bizzat failin “Suriyeli” olduğu vurgusu yapıldığını ifade eden Öngör, “Bu algı, son olayda da görüldüğü gibi Suriyelilere karşı şiddet eylemlerine dönüşmektedir. Oysa ki; İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2014-2017 yılları arasında Suriyelilerin karıştığı olaylar, Türkiye’deki toplam suçların sadece yüzde 1,32 sine denk gelmektedir. Bu nedenle oluşturulan bu toplumsal algının hiçbir bilimsel bir dayanağı bulunmamaktadır” dedi.

Saldırganlar dışarıdan geldi

Raporda yer alan görüşmelere göre vatandaşlar mahallede bir çok kişinin Suriyelileri istemediğini, ve bunun en büyük sebebinin en çok da Suriyelilerin onların işini elinden aldıklarını düşünmeleri ve yaşama tarzlarının uymadığını düşünmeleri olduğunu aktarıyor. Suriyeli sığınmacılar da dahil görüşme yapılanlar saldırganların dışarıdan araçlarla geldiklerini söylüyorlar. Dumlupınar, Gülpınar, Meydan, Dağlıoğlu mahallerinin bütün cadde ve sokaklarında güvenlik güçleri konumlandırıldı ve bütün sokak başlarında TOMA’lar, Akrepler ve polis arabaları bulunuyor. Yaşanan olaylarla ilgili olarak yaklaşık 25 kişi gözaltına alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

18 Eylül’de 11 yaşındaki bir çocuğun istismara uğradığı ve istismarcının Suriyeli olduğu iddiası üzerine; bölgede yaşayan Suriyelilerin tamamını hedef alan linç girişimi yaşanmıştı. Gözaltına alınıp tutuklanan istismar zanlısının Türkiyeli olduğu ortaya çıkmıştı.

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