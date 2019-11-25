Talepleri Yeni Asya karşılıyor

Şanlıurfa 3. Ulusal Kitap Fuarı bütün hızıyla devam ediyor.

Hafta sonu Şanlıurfalıların akınına uğrayan kitap fuarında misafirlerin özellikle dinî eser noktasındaki talepleri dikkat çekiciydi. Çocuklarına değerler eğitimi, Risale-i Nur eğitimi, namaz eğitimi hakkında eser arayan ebeveynlerin uğrak noktası Yeni Asya Neşriyat standı oldu. Kırmızı rengiyle dikkatleri üzerine çeken Risale-i Nur Külliyatı’na Urfalıların ilgisi gözlerden kaçmadı. Bir çok meselede stant görevlilerine soru sorup cevaplarını Risale-i Nur’da arayan onlarca kişi için kitap fuarında Yeni Asya Neşriyat vazgeçilmez adres oldu. Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam Gazetemizin Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, 23 Kasım Cumartesi günü fuarda “Bediüzzaman’a göre adalet ve hürriyet” konulu söyleşi yaptı. Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin “Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” sözünü hatırlatan Güleçyüz, bu kavramların Bediüzzaman için öneminden bahsetti. Aynı zamanda Bediüzzaman’ın istiğna düsturundan da bahseden Güleçyüz’ün imza programı saat 18’e kadar devam etti. Şanlıurfa - Yeni Asya

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