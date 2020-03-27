Terör suçu hukuki temelde netleşmeli

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “‘Terör ve düşünce suçu’ kavramları açıklığa kavuşturularak hukuki bir temele oturtulmalı” dedi.

SP’li Karaduman, “Yapılacak olan düzenleme, silahlı terör örgütü üyesi olduğuna dair hakkında somut delil bulunmayan; irtibat, iltisak gibi hukuki bir altyapısı olmayan kavramlarla tutuklanan ve hüküm giyen kişileri de kapsamalıdır” dedi. Yaptığı açıklamada, ceza infaz konusunda, hâlihazırda yargılaması devam eden veya hüküm giyen belirli bir kesimi kapsayacak şekilde düzenleme öngörüldüğünü söyleyen Karaduman, “Cezaevlerinin kapasite yetersizliği sebebiyle Koronavirüs salgınının son derece ölümcül olabileceği riski düşünülerek sürecin ivedilikle sonuçlandırılması önem arz etmektedir. Adil yargılanma hakkı ve eşitlik gibi ilkelerin önemini her zaman olduğu gibi bugün de vurguluyoruz. Yargı, iktidarın muhalifleri cezalandırma aygıtına dönüştürülmemelidir. Yargının iktidar tarafından araç haline getirildiği yerde elbette adaletten bahsetmek mümkün olmayacaktır” dedi. SP’li Abdulkadir Karaduman, yapılacak olan düzenlemenin, silahlı terör örgütü üyesi olduğuna dair hakkında somut delil bulunmayan; irtibat, iltisak gibi hukuki bir altyapısı olmayan kavramlarla tutuklanan ve hüküm giyen kişileri de kapsamasını da istedi.

MİLYONLARCA VATANDAŞIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRSÜN

Karaduman, ayrıca şunları kaydetti: “KHK ile görevinden ihraç edilip hakkında beraat veya takipsizlik kararı verilmiş olan; başta sağlık çalışanları olmak üzere bu durumdaki tüm vatandaşlarımızın ivedi şekilde görevlerine iade edilmesinin hukuki bir zorunluluk olduğunu hatırlatmak istiyoru. İnfaz düzenlemesi, gözyaşları eşliğinde heyecan ve tedirginlikle bekleyen milyonlarca vatandaşımızın yüzünü güldürsün, müjde olsun.” Ankara - Fatih Karagöz