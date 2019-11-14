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15 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Usûl çiğnendi

14 Kasım 2019, Perşembe 17:00
Gazeteci ve yazar Ahmet Altan’ın 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmesinin ardından bir hafta içerisinde yeniden gözaltına alınarak tutuklanmasına yönelik olarak uluslar arası toplumun tepkisi büyürken, meselenin hukukî yönü de tartışma konusu.

Geçmişte uzun yıllar Ahmet Altan’ın avukatlığını yapmış olan medya hukuku uzmanı avukat Veysel Ok, yeniden tutuklanma kararını Euronews Türkçe için değerlendirdi. Ok, “Altan’ın geçen hafta özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte dosya kapanmıştı; bir hükümle tahliye edilmişti ve bunun sonucunda ilk derece mahkemesi dosyadan çekilmişti. Buna göre artık yetki istinaf mahkemesindedir, savcıların hükümle alınmış tahliye kararına itiraz hakkı ve ilk derece mahkemesinin verdiği hükme dokunması mümkün değildir, ancak bu usul de çiğnendi” diye açıkladı. Ok’a göre, bundan sonraki süreçte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi devreye girebilir; zira iç hukuk yolları tüketildi. “Ama içim rahat, bu süreç çok uzun sürmeyecek. Dava en hızlı ve açık şekilde görülmeli” diyor.

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Gazetecilerin yeri hapis değildir

Avrupa Birliği, gazeteci Ahmet Altan’ın 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmesinin ardından tekrar gözaltına alınarak tutuklanmasına tepki gösterdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gazeteci Ahmet Altan kaçma riski bulunduğu gerekçesi ile serbest bırakıldıktan bir hafta sonra birçok basın kuruluşu temsilcisi ve gazeteci gibi yeniden tutuklandı. Karardan haberdar bile değildi” ifadeleri yer aldı. Euronews’in haberine göre, açıklamada, “Ahmet Altan’ın yeniden tutuklanması için yeterli gerekçelerin bulunmadığı, yüksek düzeyde siyasi müdahale yaşandığı, bu durumun Türk yargısına büyük zarar verdiği ve bu tür müdahalelere son verilmesi gerektiği” belirtildi. Avrupa Birliği, ifade özgürlüğünün demokrasi için önemine dikkat çekti ve cezaevinde bulunan gazeteciler konusunda endişelerini bir kez daha dile getirdi. Yazılı açıklamada, “Gazeteciler, işlerini yapmalı, cezaevinde bulunmamalı” ifadeleri yer aldı.

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