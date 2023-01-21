Yağış olmazsa buğday kurtarılamaz

Ülkeyi etkisi altına alan kuraklık, tarım üretimini de etkiliyor. Yağışın olmaması, en çok buğdayı etkileyecek. 15 gün içinde yeterli yağış olmaza buğday üretimi büyük tehlikeye girecek.

Mevsimler kaymaya başladı

İSKİ’den su tasarrufu çağrısı

Kış böyle geçerse...

Kuraklık gıda güvenliğini tehdit ediyor

Yağış gelmezse üreticiyi zor günler bekliyor

Kuraklık korkutuyor

Türkiye, son yıllardaki en sıcak kış mevsimini geçiriyor. Ocak ayının bitimine sayılı günler kala başta Marmara Bölgesi olmak üzere pek çok bölgede hava sıcaklığı ve yağış oranı mevsim değerlerinin oldukça altında. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, şunları söyledi: “Artık güneş, Güney Yarımküre’den Kuzey Yarımküre’ye doğru hareket etmeye başladı. Yani bundan sonra içinde Türkiye’nin de bulunduğu Kuzey Yarımküre her geçen gün daha fazla ısınacak. Bu da ortam sıcaklığını artıracak. Dolayısıyla yağış düşer mi bilmiyoruz. Düşen yağış ortam soğumadığı için kar şekline dönüşür mü? Onu da bilmiyoruz. Ciddi bir risk var” ifadelerini kullandı.

‘15 GÜN İÇİNDE YAĞIŞ OLMAZSA BUĞDAYI KURTARAMAYIZ’

Konya’da sonra Türkiye’nin ‘tahıl ambarı’ olarak tarif edilen Urfa’daki kuraklık da tarım üretimi konusunda endişe oluşturuyor. Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, “Yağan yağmurlar sadece bitkinin çıkışını sağladı ama 10-15 güne kadar yağmaz ve kök kuru tabana denk gelirse, asıl o zaman sıkıntı yaşayacağız” dedi. İki hafta içindeki yağışların tahıl üretimi için kritik öneme sahip olduğunu anlatan İpra, “Yağışın olmaması, en çok buğdayı etkileyecek. 15-20 gün sonra yağmur yağarsa arpayla mercimeği kurtarma ihtimalimiz yükselecek ama buğdayı kurtarma ihtimalimiz zayıf” dedi.

GAP projesinin bitmesi lazım

Urfa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Melik, çiftçinin geçtiğimiz yıllarda da kuraklıkla mücadele ettiğini hatırlatarak “Bu yıl da kuraklık yaşanırsa çiftçiler borcu borç ile kapatacak. Çiftçi perişan, arazisi ipotekli, traktörü ipotekli. Bir an önce GAP projesinin bitmesi lazım” dedi. 600 dönümde arpa ile mercimek ektiğini belirten çiftçi Cevher Türk, beklenen yağışın gelmemesi halinde ürünlerinden zarar edeceğini söyledi. Türk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yağmur yağmazsa mecburen elektrik enerjisi ile suyu çekeceğiz. Kuyuları çalıştırıp sulama yapmamız gerekecek. Ama bu sefer de elektrik faturası çok yüksek geliyor. Elde ettiğimiz ürünü satsak bile elektrik maliyetini karşılayamayız.”

Haber Merkezi