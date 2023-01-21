"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Yağış olmazsa buğday kurtarılamaz

21 Ocak 2023, Cumartesi 03:20
Ülkeyi etkisi altına alan kuraklık, tarım üretimini de etkiliyor. Yağışın olmaması, en çok buğdayı etkileyecek. 15 gün içinde yeterli yağış olmaza buğday üretimi büyük tehlikeye girecek.

Mevsimler kaymaya başladı
İSKİ’den su tasarrufu çağrısı
Kış böyle geçerse...
Kuraklık gıda güvenliğini tehdit ediyor
Yağış gelmezse üreticiyi zor günler bekliyor
Kuraklık korkutuyor

Türkiye, son yıllardaki en sıcak kış mevsimini geçiriyor. Ocak ayının bitimine sayılı günler kala başta Marmara Bölgesi olmak üzere pek çok bölgede hava sıcaklığı ve yağış oranı mevsim değerlerinin oldukça altında. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, şunları söyledi: “Artık güneş, Güney Yarımküre’den Kuzey Yarımküre’ye doğru hareket etmeye başladı. Yani bundan sonra içinde Türkiye’nin de bulunduğu Kuzey Yarımküre her geçen gün daha fazla ısınacak. Bu da ortam sıcaklığını artıracak. Dolayısıyla yağış düşer mi bilmiyoruz. Düşen yağış ortam soğumadığı için kar şekline dönüşür mü? Onu da bilmiyoruz. Ciddi bir risk var” ifadelerini kullandı.

‘15 GÜN İÇİNDE YAĞIŞ OLMAZSA BUĞDAYI KURTARAMAYIZ’

Konya’da sonra Türkiye’nin ‘tahıl ambarı’ olarak tarif edilen Urfa’daki kuraklık da tarım üretimi konusunda endişe oluşturuyor. Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, “Yağan yağmurlar sadece bitkinin çıkışını sağladı ama 10-15 güne kadar yağmaz ve kök kuru tabana denk gelirse, asıl o zaman sıkıntı yaşayacağız” dedi. İki hafta içindeki yağışların tahıl üretimi için kritik öneme sahip olduğunu anlatan İpra, “Yağışın olmaması, en çok buğdayı etkileyecek. 15-20 gün sonra yağmur yağarsa arpayla mercimeği kurtarma ihtimalimiz yükselecek ama buğdayı kurtarma ihtimalimiz zayıf” dedi.

GAP projesinin bitmesi lazım

Urfa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Melik, çiftçinin geçtiğimiz yıllarda da kuraklıkla mücadele ettiğini hatırlatarak “Bu yıl da kuraklık yaşanırsa çiftçiler borcu borç ile kapatacak. Çiftçi perişan, arazisi ipotekli, traktörü ipotekli. Bir an önce GAP projesinin bitmesi lazım” dedi. 600 dönümde arpa ile mercimek ektiğini belirten çiftçi Cevher Türk, beklenen yağışın gelmemesi halinde ürünlerinden zarar edeceğini söyledi. Türk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yağmur yağmazsa mecburen elektrik enerjisi ile suyu çekeceğiz. Kuyuları çalıştırıp sulama yapmamız gerekecek. Ama bu sefer de elektrik faturası çok yüksek geliyor. Elde ettiğimiz ürünü satsak bile elektrik maliyetini karşılayamayız.”

Haber Merkezi

 

 

Okunma Sayısı: 245
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni yılda 17 Filistinli şehit oldu

    Yağış olmazsa buğday kurtarılamaz

    'Zorunlu haller dışında Myanmar'a seyahat etmekten kaçının'

    'İsveç makamları sergilediği tutum ile İslam'a karşı işlenen nefret suçuna ortak olmuştur'

    Juventus'un 15 puanı silinecek

    Gürcü Irma Shakıashvılı, Müslüman olarak “Lale” ismini aldı

    Trafik gürültüsü dikkat eksikliğine yol açıyor

    Toplumsal huzur yok, bireysel silahlanma çok

    Organize bir suç şebekesiyle karşı karşıyayız

    Şirketler bir bir kapanıyor

    AKP ve MHP Çin zulmünün araştırılmasına karşı

    Adaleti ayak altına alanlara ‘Artık yeter’ diyeceğiz

    Herkes hesap vermeli

    İsveç'e sert tepki: Kuran-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz

    YPG/PKK’lı teröristlerce atılan 6 roket sınır bölgesine düştü

    Almanya’nın nüfusu 2022’de rekor kırdı

    Futbol oynarken buldukları 100 lirayı camiye bağışladılar

    Bakanların mal varlıkları soruşturulsun

    Türkiye’ye yağmur gibi uyuşturucu geliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Evet, söz de, karar da milletin!
    Ahmet BATTAL

    Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi gerilimi
    Ali FERŞADOĞLU

    Üç Aylar için program yaptınız mı?
    Cevher İLHAN

    “Ne ortak akıl, ne istişâre var…”
    Genel

    Herkes hesap vermeli
    Genel

    Organize bir suç şebekesiyle karşı karşıyayız
    Genel

    AKP ve MHP Çin zulmünün araştırılmasına karşı
    Genel

    Adaleti ayak altına alanlara ‘Artık yeter’ diyeceğiz
    H. Muharrem OKUR

    Karanlıkta kalmış kimseler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.