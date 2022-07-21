Yargı kararları niye uygulanmıyor?

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, OHAL KHK’larıyla İçişleri Bakanlığı’ndaki görevinden ihraç edildikten sonra mahkemelerden göreve iade kararı alan insanların durumunu Bakan Süleyman Soylu’ya sordu.

Kendisine yargı kararlarının uygulanmadığına ilişkin şikayetlerin ulaştığını söyleyen Yeneroğlu, TBMM’ye sunduğu soru önergesinde kanuna göre bu yargı kararlarının otuz gün içinde uygulanması gerektiğini ifade etti. Yeneroğlu’nun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sorduğu sorular arasında “Yasal süresi içerisinde uygulanmayan idari yargı kararları mevcut ise Türk Milleti adına karar veren mahkemelerin kararlarını uygulamamaya dair oluşturulan kurum teamülü nasıl oluşmuştur? ve “İçişleri Bakanı olarak, idari yargı kararlarının uygulanmamasına yönelik yazılı veya şifahi bir talimat veya izin verdiniz mi? Verdiyseniz bunun yasal dayanağı nedir?” soruları yer aldı. Ankara - Ahmet Terzi

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