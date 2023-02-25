Yeni Asya’nın 54. kuruluş yıldönümü programı

Yeni Asya'nın 54. kuruluş yıldönümü vesilesiyle gazete binamızda ders ve dua formatında gerçekleşen 54. yıl etkinliğimiz sona erdi.
Yeni Asya'nın 54. kuruluş yıldönümüne özel 21 Şubat 2023 tarihli e-gazetemizi aşağıdaki linki tıklayarak indirebilirsiniz:
YENİ ASYA'NIN 16 SAYFALIK 54. YIL ÖZEL SAYISINI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Yeni Asya 54 yaşında
Risale-i Nur’un medyadaki dili olmak ve ‘Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır’ idealiyle yola çıkan ve 21 Şubat 1970 tarihinde ilk sayısıyla basın hayatına adım atan Yeni Asya, 54. yaşını 21 Şubat 2023 özel sayısıyla yurt ve dünya genelinde yüz binlerce insana ulaşmayı hedefliyor. Okuyucularımız, özel baskı gazetemizi gönüllü olarak dağıtıp hediye ederken dijital platformlarda da okunup paylaşılmak üzere 16 sayfalık özel sayımız E-GAZETE PDF formatında da bugüne özel olarak ücretsiz indirilebilecek.
21 Şubat 2023 tarihli e-gazetemizi aşağıdaki linki tıklayarak indirebilirsiniz:
YENİ ASYA'NIN 16 SAYFALIK 54. YIL ÖZEL SAYISINI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Bugünkü sayıda yer alan köşe yazılarından bazılarını okumak için tıklayınız:
19080 gündür hak, hukuk, adalet dedik
Var mı böyle bir gazete?
Bu gazeteyi kim ayakta tutuyor?
Özel sayımız çok beğenildi - “Tamam, Yeni Asya mı, alayım”
Elli dördüncü yıla merhaba
Risale-i Nur’un medyadaki dili
Yeni Asya’nın yeni yılı
Hikmet, Uyarı ve Rahmetin İç İçe Olduğu Tecelli: Deprem bir uyarıdır
Kâinatta tesadüf yok, deprem de tesadüf olamaz
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Haber Merkezi