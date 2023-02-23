Özel sayımız çok beğenildi - “Tamam, Yeni Asya mı, alayım”

Vatandaşların itirazsız aldıklarını, aldıktan sonra tebrik ettiklerini anlatan okuyucularımız, “Her sene Yeni Asya Gazetesi için iki önemli tarihi vardır. 21 Şubat ve 23 Mart günleri” ifadeleriyle özel sayımızın beğenildiğini ortaya koydu.

21 ŞUBAT'A ÖZEL: 54. YIL ÖZEL SAYIMIZI ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

Gazetemiz Yeni Asya’nın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yayınlandığı 54. yıl özel sayımız Ankara’da çok beğenildi. Binlerce gazete esnaf ve vatandaşların yoğun olduğu semtlerde tek tek dağıtıldı.



KIZILAY

Cebeci, Sincan, Siteler, Pursaklar, Kızılay ve Ulus semtinde gazetemizi esnaf ve vatandaşlara dağıtan okuyucularımız, gazetemize yoğun ilgi gördüğünü söylediler.



CEBECİ

Vatandaşların itirazsız aldıklarını, aldıktan sonra tebrik ettiklerini anlatan okuyucularımız, “Her sene Yeni Asya Gazetesi için iki önemli tarihi vardır. 21 Şubat ve 23 Mart günleri. Hiçbir esnaftan olumsuz bir geri dönüşüm olmadı aksine çok olumlu dönüşler oldu. Bazı vatandaşlar ‘bize de verin dağıtalım’ dediler” diyerek memnuniyetini dile getirdi.



PURSAKLAR

Bu arada gazete dağıtıcılarımızda dağıtım yaptıkları bölgelerde binlerce gazete dağıtırken yoğun ilgi olduğunu ifade ettiler.

AHMET TERZİ - ANKARA

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“Tamam, Yeni Asya mı, alayım”

Basın dünyasının yüz akı gazetemiz Yeni Asya 54. yayın yılına girdi. İzmir’de yaptığımız kampanya ile 8.000 gazeteyi ücretsiz dağıtma imkânı oldu.

İzmir Konak ve tarihi Kemeraltı çarşısında Ömer Öçalan, Mehmet Emin Salbaş ve Murat Boyacı; Buca’da Talha Kuruçaylı, Çamdibi’nde Nail Aladağ, Muzaffer Yıldırım, Ramiz Güler, Bornova’da Salih ve Ahmed Sütçüoğlu, İzmir Ayakkabıcılar Sitesinde Şakir Argın, Hatay semtinde de Abdülbasir Şeker ve Hüseyin Tetik gazetemizin “21 Şubat özel sayısı”nı insanlarıa ulaştırdılar.

Gazetemizi verdiğimiz bazı vatandaşlar “Tamam, Yeni Asya mı alayım. Teşekkür ederim” diyerek aldılar. Ayrıca Hükümet Konağında Kaymakamlık, Nüfus Müdürlüğü, Seçim İşleri Müdürlüğü, Tüketici Hakları Birimi gibi bölümlere de gazetemiz bırakıldı. Cadde üzerinde bulunan esnaflarımıza, banka şubelerindeki idareci ve memurlara da hediye gazete bırakıldı. Ayrıca bu sayımız yakında İzmir’de açılacak kitap fuarındaki standımızda dağıtılmak üzere de ayrıldı.

SALİH SÜTÇÜOĞLU - ANKARA

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21 Şubat 2023 tarihli e-gazetemizi aşağıdaki linki tıklayarak indirebilirsiniz:

YENİ ASYA'NIN 16 SAYFALIK 54. YIL ÖZEL SAYISINI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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