Yeni Asya’nın yeni yılı

21 Şubat 1970’de ilk sayısı yayınlanan Yeni Asya gazetemiz yeni bir yaşına daha adım atıyor.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yine ihlaslı okuyucularının maddi ve manevi destekleriyle yayın hayatını sürdürecek, inşallah.

Bugün için bir gazetenin yayın hayatına atılması nispeten kolay olsa da; 1970’lerde bu her halde çok daha zordu. Dikkat etmek icap eder ki Yeni Asya, kendi kulvarında ilk günlük gazetedir. Bugün için tartışma konusu olmayan pek çok konu, o günlerde tartışma konusu olmuştur. Yazılan ve anlatılanlardan bildiğimiz kadarıyla; “Bir gazeteye ihtiyaç var mı?” şeklindeki bir soru bile o gün için çoğu insanı meşgul etmiştir.

Haftalık bir gazete olan İTTİHAD’ın 10 Şubat 1970 tarihli nüshasında yayınlanan ‘reklam’ Yeni Asya’nın doğuşunu şöylece haber vermiş: “İşte beklediğiniz gazete: Yeni Asya 21 Şubat günü çıkıyor. (Kimler yazacak?) N. Mustafa Polat, Hekimoğlu İsmail, Ahmed Şahin, Dr. Suat Atlı, Mü’mine Güneş, Dr. Abdurrahman Nuri, Mustafa Necati Bursalı, Dr. Fikret Saygılı, Orhan Deliorman, Dr. Sadullah Nutku, Zeyneb Münteha Polat, Dr. Mehmet Yaşar, Ressam Gürbüz Azak, Orhan Kiverlioğlu ve karikatürist Vehip Sinan’la pek çok genç kalemler Yeni Asya’da el ele verdi. Yeni Asya 7’den 70’e herkesin gazetesidir. Unutmayınız, 21 Şubat’da çıkıyor!”

Bu isimlerin çoğu vazifesini en iyi şekilde yapıp, bayrağı gençlere devrederek ahiret yurduna göçtü. Bu vesile ile vefat edenlere Allah’tan rahmet, sağ olanlara da hayırlı uzun ömürler temenni ediyoruz.

Tabii ki Yeni Asya büyük bir aile. Ve Yeni Asya, okuyucuları ile kaynaşmış bir gazete. İsimsiz onlarca, yüzlerce ‘gönüllü kurucusu’ vardır. Yeni Asya’nın temeli atılırken var olan özellikleri Allah’a şükür ki bugün de devam ediyor. Ne denilmiş ilk gün: “Yeni Asya 7’den 70’e herkesin gazetesidir.” Gerçekten de Yeni Asya “Evinize rahatlıkla götürebileceğiniz bir gazete” değil mi? Aile fertlerinin tamamının rahatlıkla okuyabileceği ve istifade edebileceği bir gazete olmak ve bunu; kurulduğu ilk günden sonra bu hedefinden şaşmamış olmak bir başarı değil mi?

Aynı ilanda yer alan “pek çok genç kalemler Yeni Asya’da el ele verdi” şeklindeki mesaj da halen devam eden bir prensiptir. Binlerce şükür olsun ki Yeni Asya hem yayınlarıyla gençlere yol gösteriyor, hem de sayfalarını onlara açarak kabiliyetlerinin inkişafına zemin oluyor.

Yeni Asya yeni bir yaşına daha adım atarken çeşitli bahanelerle onu engellemek isteyenler de çıkıyor. Engeller her zaman olmuştur ve muhtemelen bundan sonra da olmaya devam edecektir. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bu engelleri yine okuyucularımızın desteğiyle aşacağımıza inancımız tamdır. Yeni Asya iyi niyetle yola çıkan bir gazete olarak hep iyiye ve doğruya hizmet etmeye çalışmıştır. İnşallah bundan sonra da aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir. Nice 21 Şubatlara duasıyla...