"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

Yeni Asya’nın yeni yılı

Faruk ÇAKIR
21 Şubat 2023, Salı
21 Şubat 1970’de ilk sayısı yayınlanan Yeni Asya gazetemiz yeni bir yaşına daha adım atıyor.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yine ihlaslı okuyucularının maddi ve manevi destekleriyle yayın hayatını sürdürecek, inşallah. 

Bugün için bir gazetenin yayın hayatına atılması nispeten kolay olsa da; 1970’lerde bu her halde çok daha zordu. Dikkat etmek icap eder ki Yeni Asya, kendi kulvarında ilk günlük gazetedir. Bugün için tartışma konusu olmayan pek çok konu, o günlerde tartışma konusu olmuştur. Yazılan ve anlatılanlardan bildiğimiz kadarıyla; “Bir gazeteye ihtiyaç var mı?” şeklindeki bir soru bile o gün için çoğu insanı meşgul etmiştir. 

Haftalık bir gazete olan İTTİHAD’ın 10 Şubat 1970 tarihli nüshasında yayınlanan ‘reklam’ Yeni Asya’nın doğuşunu şöylece haber vermiş: “İşte beklediğiniz gazete: Yeni Asya 21 Şubat günü çıkıyor. (Kimler yazacak?) N. Mustafa Polat, Hekimoğlu İsmail, Ahmed Şahin, Dr. Suat Atlı, Mü’mine Güneş, Dr. Abdurrahman Nuri, Mustafa Necati Bursalı, Dr. Fikret Saygılı, Orhan Deliorman, Dr. Sadullah Nutku, Zeyneb Münteha Polat, Dr. Mehmet Yaşar, Ressam Gürbüz Azak, Orhan Kiverlioğlu ve karikatürist Vehip Sinan’la pek çok genç kalemler Yeni Asya’da el ele verdi. Yeni Asya 7’den 70’e herkesin gazetesidir. Unutmayınız, 21 Şubat’da çıkıyor!”

Bu isimlerin çoğu vazifesini en iyi şekilde yapıp, bayrağı gençlere devrederek ahiret yurduna göçtü. Bu vesile ile vefat edenlere Allah’tan rahmet, sağ olanlara da hayırlı uzun ömürler temenni ediyoruz.

Tabii ki Yeni Asya büyük bir aile. Ve Yeni Asya, okuyucuları ile kaynaşmış bir gazete. İsimsiz onlarca, yüzlerce ‘gönüllü kurucusu’ vardır. Yeni Asya’nın temeli atılırken var olan özellikleri Allah’a şükür ki bugün de devam ediyor. Ne denilmiş ilk gün: “Yeni Asya 7’den 70’e herkesin gazetesidir.” Gerçekten de Yeni Asya “Evinize rahatlıkla götürebileceğiniz bir gazete” değil mi? Aile fertlerinin tamamının rahatlıkla okuyabileceği ve istifade edebileceği bir gazete olmak ve bunu; kurulduğu ilk günden sonra bu hedefinden şaşmamış olmak bir başarı değil mi?

Aynı ilanda yer alan “pek çok genç kalemler Yeni Asya’da el ele verdi” şeklindeki mesaj da halen devam eden bir prensiptir. Binlerce şükür olsun ki Yeni Asya hem yayınlarıyla gençlere yol gösteriyor, hem de sayfalarını onlara açarak kabiliyetlerinin inkişafına zemin oluyor.

Yeni Asya yeni bir yaşına daha adım atarken çeşitli bahanelerle onu engellemek isteyenler de çıkıyor. Engeller her zaman olmuştur ve muhtemelen bundan sonra da olmaya devam edecektir. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bu engelleri yine okuyucularımızın desteğiyle aşacağımıza inancımız tamdır. Yeni Asya iyi niyetle yola çıkan bir gazete olarak hep iyiye ve doğruya hizmet etmeye çalışmıştır. İnşallah bundan sonra da aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir. Nice 21 Şubatlara duasıyla...

Okunma Sayısı: 266
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde deprem: 3 kişi vefat etti, 213 kişi hastanelere sevk edildi - 32 artçı yaşandı

    Norveç'teki Boşnak Müslümanlar da depremzedeler için seferber oldu

    Acınız acımızdır

    Hikmet, Uyarı ve Rahmetin İç İçe Olduğu Tecelli: Deprem bir uyarıdır

    Hatay merkezli depremle ilgili ABD'den açıklama

    'Antakya fayı kırıldı'

    'Hatay'daki barajlarda güvenliği tehdit eden bir durum yok'

    Yunanistan'dan AB'ye Türkiye'ye destek çağrısı

    'Çin, Rusya ile ittifak yaparsa bir dünya savaşı çıkacaktır'

    'Türkiye'den tarif edilemez özel duygularla döndüm'

    Şimdi öğrenciler ne yapsın?

    Zemin sert, binalar yığma

    Malatya'da tutuklu sayısı 28'e yükseldi

    Deprem anında evler sürüklendi

    Hatay - Defne'de 6,4, Samandağ'da 5,8 büyüklüğünde 2 deprem kaydedildi

    'Uyardık, cevap alamadık'

    Beklenen afet sadece izleniyor

    Gecikmenin vebali kimde?

    'Kıyamet gibiydi, her yer yıkılmıştı'

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Öyle bir musibetten çekininiz ki...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Hukuk fakülteleri, zelzele ve siyaset
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur’un medyadaki dili
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bu gazeteyi kim ayakta tutuyor?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde deprem: 3 kişi vefat etti, 213 kişi hastanelere sevk edildi - 32 artçı yaşandı
    Raşit YÜCEL

    21 Şubat bir başlangıç değildi
    Mehmet KARA

    19080 gündür hak, hukuk, adalet dedik
    Nejat EREN

    İnançsızlık tamiri zor bir yara

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.