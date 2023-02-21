"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

19080 gündür hak, hukuk, adalet dedik

Mehmet KARA
21 Şubat 2023, Salı
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük depremin 10 ilimizde yol açtığı yıkımdan sonra enkazın kaldırılmaya başladığı bugünlerde gazetemizin de 54. Yılını kutluyoruz.

Tabii ki, 40 binden fazla insanın vefat ettiği, 100 binin üzerinde yaralının olduğu, 6 binin üzerinde binanın yıkıldığı, büyük acılar yaşadığımız bir günde buruk bir kutlama oluyor. 

21 Şubat 1970 tarihinde yayın hayatına başlayan Yeni Asya, 53 yılda darbelerde ve ara dönemlerde büyük baskılara maruz kalırken, çizgisinde kırıklık olmadan, hak bildiği yolda, demokrasiyi, hak ve hukuku, adaleti savunmaya devam etti, etmeye de devam edecektir inşallah. 

19 bin 80 gündür şiar edindiği “tavizsiz istikrar çizgisi” anlayışını her şart ve halde devam ettiren Yeni Asya, eğriye eğri, doğruya doğru demeye, müsbet hareket ederek, sağduyuyu elden bırakmadan yoluna devam etti ve edecektir.  

Darbelerde ve ara dönemlerde yıllarca kapatılan Yeni Asya, son 20 senedir de akreditasyonla başlayan baskı ve yıldırmalar, basın kartlarının (sürekli basın kartları dahil) yenilememe ile devam ediyor. 1115 gündür haksız ve hukuksuz bir şekilde verilmeyen resmî ilânlar hâlâ verilmiyor. 

Yeni Asya’ya ilân verilmese de, çalışanlarının basın kartları yenilenmese de masuma masum, zalime zalim, haklıya haklı, haksıza haksız diyebilen ekonomide, eğitimde, sağlıkta yaşanan sıkıntıları, adaletsizliği, yani gerçekleri söylemeye devam edecektir.  

İçinden geçtiğimiz dönemde gerçekleri anlatabilen gazete sayısı bir elin parmaklarını geçmezken, hak ve hakikatten yana olanların da söylediği gibi Yeni Asya en başta sayılan gazetelerden oldu, oluyor. 

Yeni Asya’nın bir misyonu da tek adam rejimlerine karşı çıkmasıdır. Tek parti ve tek adam rejimine karşı çıkışına kararlı bir şekilde devam ederken, demokrasiyi, hukuk devletini ve parlamenter sistemi savunmuştur. Güçlü parlamentonun olmasının istişarenin gereği olduğunu söyleyegelmiştir. 

*** 

YENİ ASYA İÇİN NE DEDİLER? 

Sağduyunun ve vicdanın sesi olan Yeni Asya’nın duruşunu, 54. kuruluş yıl dönümü için görüşlerine başvurduğumuz siyasetçisinden sivil toplum örgütlerine, hukukçusundan gazetecisine kadar tebrik ve takdir edildiği görmek yolumuzun doğru olduğunun bir göstergesi oldu.   

Bir kaçını aktaralım: “Hürriyetçi, demokrat, insan hak ve hürriyetlerine değer verir. İfâde ve inanç özgürlüğünü tereddütsüz savunur. İlkelidir. Sağduyulu ve objektif habercilik yapar. Mânevî değerlere bağlıdır. Tiraj kaygısı gütmeden, provakatif haberlere tenezzül etmeden, sağduyulu ve çözüme katkı yaklaşımıyla yayın hayatını kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Hak ve adalet arayışının kalelerinden oldu. demokrat duruşu toplumda ciddi karşılık buluyor. Dik duruşu örnek alınmalı. Sessizlerin sesi oldu. Dayatılan onca kanunsuzluğa, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe rağmen Yeni Asya’nın çizgisinde kırılma olmadı, bu çağda böyle bir tutarlılığı izlemek oldukça önemli.” 

*** 

TEŞEKKÜR  

Bugünkü gazetemizin sayfalarında yer alan Yeni Asya hakkında görüş ve düşüncelerini paylaşan parti yöneticilerinden, milletvekillerine, eski bakanlardan gazetecilere kadar herkese teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız…  

Okunma Sayısı: 288
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde deprem: 3 kişi vefat etti, 213 kişi hastanelere sevk edildi - 32 artçı yaşandı

    Norveç'teki Boşnak Müslümanlar da depremzedeler için seferber oldu

    Acınız acımızdır

    Hikmet, Uyarı ve Rahmetin İç İçe Olduğu Tecelli: Deprem bir uyarıdır

    Hatay merkezli depremle ilgili ABD'den açıklama

    'Antakya fayı kırıldı'

    'Hatay'daki barajlarda güvenliği tehdit eden bir durum yok'

    Yunanistan'dan AB'ye Türkiye'ye destek çağrısı

    'Çin, Rusya ile ittifak yaparsa bir dünya savaşı çıkacaktır'

    'Türkiye'den tarif edilemez özel duygularla döndüm'

    Şimdi öğrenciler ne yapsın?

    Zemin sert, binalar yığma

    Malatya'da tutuklu sayısı 28'e yükseldi

    Deprem anında evler sürüklendi

    Hatay - Defne'de 6,4, Samandağ'da 5,8 büyüklüğünde 2 deprem kaydedildi

    'Uyardık, cevap alamadık'

    Beklenen afet sadece izleniyor

    Gecikmenin vebali kimde?

    'Kıyamet gibiydi, her yer yıkılmıştı'

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Öyle bir musibetten çekininiz ki...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Hukuk fakülteleri, zelzele ve siyaset
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur’un medyadaki dili
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bu gazeteyi kim ayakta tutuyor?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde deprem: 3 kişi vefat etti, 213 kişi hastanelere sevk edildi - 32 artçı yaşandı
    Raşit YÜCEL

    21 Şubat bir başlangıç değildi
    Mehmet KARA

    19080 gündür hak, hukuk, adalet dedik
    Nejat EREN

    İnançsızlık tamiri zor bir yara

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.