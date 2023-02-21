19080 gündür hak, hukuk, adalet dedik

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük depremin 10 ilimizde yol açtığı yıkımdan sonra enkazın kaldırılmaya başladığı bugünlerde gazetemizin de 54. Yılını kutluyoruz.

Tabii ki, 40 binden fazla insanın vefat ettiği, 100 binin üzerinde yaralının olduğu, 6 binin üzerinde binanın yıkıldığı, büyük acılar yaşadığımız bir günde buruk bir kutlama oluyor.

21 Şubat 1970 tarihinde yayın hayatına başlayan Yeni Asya, 53 yılda darbelerde ve ara dönemlerde büyük baskılara maruz kalırken, çizgisinde kırıklık olmadan, hak bildiği yolda, demokrasiyi, hak ve hukuku, adaleti savunmaya devam etti, etmeye de devam edecektir inşallah.

19 bin 80 gündür şiar edindiği “tavizsiz istikrar çizgisi” anlayışını her şart ve halde devam ettiren Yeni Asya, eğriye eğri, doğruya doğru demeye, müsbet hareket ederek, sağduyuyu elden bırakmadan yoluna devam etti ve edecektir.

Darbelerde ve ara dönemlerde yıllarca kapatılan Yeni Asya, son 20 senedir de akreditasyonla başlayan baskı ve yıldırmalar, basın kartlarının (sürekli basın kartları dahil) yenilememe ile devam ediyor. 1115 gündür haksız ve hukuksuz bir şekilde verilmeyen resmî ilânlar hâlâ verilmiyor.

Yeni Asya’ya ilân verilmese de, çalışanlarının basın kartları yenilenmese de masuma masum, zalime zalim, haklıya haklı, haksıza haksız diyebilen ekonomide, eğitimde, sağlıkta yaşanan sıkıntıları, adaletsizliği, yani gerçekleri söylemeye devam edecektir.

İçinden geçtiğimiz dönemde gerçekleri anlatabilen gazete sayısı bir elin parmaklarını geçmezken, hak ve hakikatten yana olanların da söylediği gibi Yeni Asya en başta sayılan gazetelerden oldu, oluyor.

Yeni Asya’nın bir misyonu da tek adam rejimlerine karşı çıkmasıdır. Tek parti ve tek adam rejimine karşı çıkışına kararlı bir şekilde devam ederken, demokrasiyi, hukuk devletini ve parlamenter sistemi savunmuştur. Güçlü parlamentonun olmasının istişarenin gereği olduğunu söyleyegelmiştir.

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YENİ ASYA İÇİN NE DEDİLER?

Sağduyunun ve vicdanın sesi olan Yeni Asya’nın duruşunu, 54. kuruluş yıl dönümü için görüşlerine başvurduğumuz siyasetçisinden sivil toplum örgütlerine, hukukçusundan gazetecisine kadar tebrik ve takdir edildiği görmek yolumuzun doğru olduğunun bir göstergesi oldu.

Bir kaçını aktaralım: “Hürriyetçi, demokrat, insan hak ve hürriyetlerine değer verir. İfâde ve inanç özgürlüğünü tereddütsüz savunur. İlkelidir. Sağduyulu ve objektif habercilik yapar. Mânevî değerlere bağlıdır. Tiraj kaygısı gütmeden, provakatif haberlere tenezzül etmeden, sağduyulu ve çözüme katkı yaklaşımıyla yayın hayatını kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Hak ve adalet arayışının kalelerinden oldu. demokrat duruşu toplumda ciddi karşılık buluyor. Dik duruşu örnek alınmalı. Sessizlerin sesi oldu. Dayatılan onca kanunsuzluğa, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe rağmen Yeni Asya’nın çizgisinde kırılma olmadı, bu çağda böyle bir tutarlılığı izlemek oldukça önemli.”

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TEŞEKKÜR

Bugünkü gazetemizin sayfalarında yer alan Yeni Asya hakkında görüş ve düşüncelerini paylaşan parti yöneticilerinden, milletvekillerine, eski bakanlardan gazetecilere kadar herkese teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız…