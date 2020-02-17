Yüzde 90’ı kapsam dışı

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin, yapılması düşünülen yargı reformuna ilişkin, “Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı yaklaşık 300 bin. Bu 300 bin tutuklu ve hükümlünün yüzde 90’ından fazlasının işlediği suçlar genellikle çıkarılması düşünülen yasanın kapsamı dışında kalıyor” dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde af, ceza indirimi ve infaz kanununda yapılması planlanan düzenlemeyle ilgili tartışmaların ele alındığı “Af Tartışmaları Paneli” düzenlendi. “Tarihsel Süreç İçerisinde Af Tartışmaları” başlıklı bir sunum yapan Prof. Dr. Murat Balcı da toplumsal olayların af konusunu etkilediğini dile getirerek, geçmişten bugüne Türkiye’de ve dünyada çıkarılan aflar ve kapsamlarına değindi. AA

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