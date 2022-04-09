Gönüller birer birer nurlansın

“Endişeli Sual: Bu âhirzaman fitnesinde, açlık ehemmiyetli bir rol oynayacak... (...) ehl-i iman, hususan Risale-i Nur talebeleri bu musibete karşı iman ve âhiret hesabına ne cihetle istifade edip, nasıl davranacaklar ve mukavemet edecekler?”

“Elcevap: Ehl-i iman, ehl-i hakikat, hususan Risale-i Nur talebelerinin vazifesi; bu musibetli açlığı, Ramazan riyazet-i diniyesinin tarzındaki açlık gibi vesile-i iltica ve nedamet ve teslimiyet yapmaya çalışmaktır.” (Kastamonu Lâhikâsı)

Üstad Hazretlerinin burada “Ramazan riyazet-i diniyesi”ne çektiği dikkat oldukça manidar. Yani nefsin istek ve arzularının dizginlenmesi... Malumunuz Ramazan Kur’an ayı. Kur’an’ı anlayabilme, iç dünyamızı Kur’an ile nurlandır bilmek bu sebebten dolayı önem kazanıyor.

Bu saydıklarımızı bizlere asrımızda temin edebilecek en güzel eser ise malumunuz Risale-i Nur Külliyatı. Bu sebeple çevremize Risale-i Nur hakikatlerini neşrederek Kur’an hakikatlerinin toplumumuzun gönüllerinde taht kurmasına hizmet edebiliriz.

Bizler de “Medrese-i Yusufiye ekibi” ve İzmir’den muhtelif ağabey ve kardeşler olarak her Ramazan ayında “Ramazan, İktisat ve Şükür Risaleleri”ni elimizden geldiğince İzmir genelinde neşretmeye çalışıyoruz. Sponsorlarımız vesileyle temin edilen 1400 adet Ramazan, İktisat ve Şükür Risalesinin dağıtımı gerçekleşti. Bu hususta Salih Sütçüoğlu ağabeyin ifadeleri şu şekilde: “Yıllardır bu faaliyeti İzmir çapında devam ettirmekte idik. Bu Ramazan’da da büyük bir heyecanla yeni baskı Ramazan Risalesinin İzmir metrosunda ve Bornova’mızın çarşısında dağıtımını sürdürüyoruz. Ayrıca Çamdibi’nde Nail Aladağ ve Terzi Hasan Güler kardeşlerimiz de gelen müşterilerine hediye ediyor.

Bornova Asya Tesettür Giyim mağazasında da müşterilerine veriliyor. Bir zikirmatik alana bile hediye ediliyor.Tabii çok memnun oluyorlar.”

Torbalı’dan Sadullah kardeşimiz de özellikle bölgelerinde çobanlık vazifesinde bulunan kimselere Risale-i Nurları verdiklerinde çok renkli anlar yaşamışlar. Onun ifadelerini de aktarıyoruz:

“Dağıttığımız kitapçıkları alan esnaf, ev halkı, çoban ve çocuklar çok güzel sevindirici ve olumlu bir şekilde karşıladılar. Üstadı az tanıyanlar Yeni Asya sayesinde daha iyi tanıyacağız dediler. Bunun yanı sıra okuma yazma bilmeyen yaşlı abla ve abiler Üstadımızın sadece ismini duymuşlar. Verdiğimiz kitaplar torunları tarafından okutulup kendileri daha iyi bir bilgi sahibi olacaklarından dolayı mutlu bir şekilde bizlere dua edeceklerini söylediler.”

Medrese-i Yusufiye ekibi olarak abilerimizi ve kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Herkes bulunduğu yerlerde bu hizmetleri sürdürebilir.

Bizimle irtibat için: 0532 471 5352