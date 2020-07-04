“Medrese-i Yusufiye kitabı” ile yangınları söndürelim

Medrese-i Yusufiye hizmetlerine başlamamızdan itibaren böyle bir kitaba olan ihtiyacı hissettik.

Mahkûmlar, birçok defa böyle bir ihtiyacı getirmişti. Biz de konunun önemli olduğunu ifade eden yazılar yazdık.

15 Temmuz’dan sonra Medrese-i Yusufiye sakinlerinin sayısı hızla arttı ve artmaya da devam ediyor. Bu artışla birlikte Risale-i Nurlar’daki Medrese-i Yusufiye mektuplarını okuyan kimselerin çok faydalandıklarını, bize gelen bir çok mektuptan hissediyoruz. Ömrümüz yeterse bu güzel mektupları kitaplaştıracağız. Sizlerden ricamız bizlere Cenab-ı Hakk’ın hayırlı uzun ömür vermesi için duâ etmeniz. Bundan birkaç yıl evvel, biz de, hem bize gelen, hem de Risale-i Nur’daki Medrese-i Yusufiye mektuplarının bir kısmını bir kitapta topladık. Çalışması hazır. İnşaallah önümüzdeki zamanlarda böyle bir esere sahip olmak istiyoruz.

Yayınevimiz maddî ve manevî imkânlarını zorlayarak MEDRESE-İ YUSUFİYE kitabını yayınlayarak bir boşluğu doldurdu. Ayrıca bugün için çok kimsenin ihtiyaç hissedip bulamadığı hizmeti yerine getirdi. Kısıtlı imkânlarla hazırlanan bu esere herkesin ihtiyacı ihtiyacı var.

1930-2020 yılı arasında Risale-i Nurlar’ın iyileştirici tesiri ile, hapishanelerdeki katiller, ırz düşmanları, hırsızlar v.b. birçok cani melek haline gelmiştir. Bu hususta sayısız örnekler var.

Medrese-i Yusufiye’deki mahkûmların bu kitaptan aldıkları istifadeyi yazarak ben anlatamıyorum. Bu konuda bize ulaşan mektuplar ve gazetede yayınladığımız bir kısım son mektuplar konunun şahididir. Peki, bu kitabı mahkûmların yanısıra kimler okumalı?

- Cezaevlerinden tahliye olan herkes.

- Şu andaki mahkûm yakınları,

- Cezaevlerinde görev yapanlar,

- Adalet Bakanlığı’nda görev yapan kimseler,

- Özellikle cezaevlerindeki eğitimciler,

- Yaşadığımız virüs olayından etkilenen kimseler dahil, maddî, manevî morale ihtiyacı olanlar,

- Tahkikî imana sahip olmak isteyen herkes...

O halde bu kitabı en çok ihtiyaçlılardan başlayarak herkese ulaştırmaya çalışalım. Risale-i Nurlar’a “ekmek sudan ziyade ihtiyaç var” sorumluluğu ile hareket etmemiz durumunda, belki bir kısım yangını söndürebiliriz. Çaresiz insanlara çare olabiliriz. Arayıp soranı olmayan, hadiselerin tesiri ile intihara yaklaşan kardeşlerimizin dünya ve ebedî hayatlarının kurtuluşuna vesile olabiliriz. Üstadımızın âyet-i kerimelere dayanarak ifade ettiği ŞEFKAT esası gereği, biz bu hakikatleri şu anda maddî, manevî yaralılara ulaştırmakla vazifeli değil miyiz? Hazreti Ebu Bekir’in (ra) “Ya Rab, benim vicudumu öyle büyüt ki, diğer Müslümanlara Cehennemde yer kalmasın” ifadesinin neresindeyiz?

Not: Kitabın yayınlanması 2018 yılının son aylarına rastladı. Kitabımızı tekrar okuyunca, ehemmiyetine binaen yıllara yayılan dördüncü yazımızı yazdık. İnşaallah bundan sonra bizden kitap isteyen herkesin paketine bu kitaptan koyacağız.

*MEKTUP*

Kıymetli Medrese-i Yusufiye ekibi ve Hasan Muharrem Ağabey, Rabbimin selâmı, inayeti ve hıfzı sizinle olsun.

Size .... T Tipi Kapalı Cezaevi’nden yazıyorum. Yaklaşık 3 aydır koğuşumuza Yeni Asya Gazetesi geliyor. Dört duvar arasında cezaevinin uygun gördüğü haber kanallarından ve gazetelerden sonra Yeni Asya okumak, daralan dünyamıza genişlik verdi. Dolu dolu ve herbiri birinden kıymetli ve faydalı yazılara ulaşmak günlerimize bereket, düşüncelerimize istikamet veriyor. Gazetede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.

....

Kıymetli Hasan Ağabey, Yeni Asya Gazetemizin her sabah mazgaldan ne zaman verileceğini umut ve heyecanla bekliyoruz. Geldiğinde de sırayla hepimiz büyük bir dikkatle, bazılarımız yazıların altını çize çize notlar alarak okuyoruz. Zindanda hasret ve zulmün yaraladığı gönlümüze Yeni Asya’daki hakikatler derman oluyor. Gazeteyi bir ara temin etmek zor oldu. Mahkemeye verildi, öyle alındı, bazı günler gazeteye el kondu, hiç verilmedi. Haftasonları Yeni Asya yerine Cumhuriyet ya da Birgün gazeteleri verildi. Şimdi bu sorunlar kısmen bitti. Çok şükür düzenli geliyor. Üstadın ifadesiyle “mesleğimiz meşakkattir” hiçbir şey kolay olmuyor. Hayırlı işlerin muzır manileri çok oluyor...

Kıymetli Hasan Ağabey, Medrese-i Yusufiye’deki mazlumlara Risale-i Nur Külliyatı hediye etmeniz çok anlamlı ve değerli bir hizmet. Allah sizden razı olsun. Risalelerin en iyi anlaşıldığı yer Medrese-i Yusufiye desem abartmış mı olurum, bilemiyorum. Ama benim için öyle oldu. Ben de sizden KÜLLİYAT’ı (orta boy) Bediüzzaman Beşlemesi ve varsa bunlara ilâve edebileceğiniz kitapları göndermenizi talep ediyorum. İnşaallah, nasip olursa sizinle yüz yüze veya en azından telefonla görüşmeyi Rabbim nasip eder.

Sizi ve Yeni Asya ailesini geç tanıdım, ama bundan sonra zindanda da, hürriyette de olsam hep yanımda, evimde olacaksınız. Değerli ve verimli yayınlarınızdan istifade etmeye çalışacağım.

Rabbim çalışmalarınızdan razı olsun. Sizlere kuvvet versin, işlerinize bereket ve muvaffakiyet versin. Allah’a emanet olun. Selâm ve saygı ve muhabbetle kalın.

SON GELEN MEKTUPLARDAN