İlk defa mı bu yol?

Geçenlerde bir şiir okudum ve çok hoşuma gitti. Okudukça daha bir hakkında düşünür oldum. Öncelikle bu şiiri sizlere sunuyorum.

İlk defa gidilen yol

Kimsenin gitmediği yol yok

Ben ilk defa gidiyorum sadece

Kimsenin önden gitmediği yol yok

Uzun süredir gitmediği yol var sadece

Korkma, korkacaksın, ama

Çokları nihayetinde bu yolu gitti

Ölüme giden yolu bile

Kendi hayatının tamamını üstlenip

aşan kimileri var

Sadece pürüzsüz olan yol yol değil

Yabancı ve umutsuz bir dünyaya

uzandığından dolayı yol.

(Do Jung Hwan)

Kimi zaman monotonlaşmış bir hayatı yaşar hale geliyoruz. Alışık olduğumuz, tanıdık, güvenli, sınırlarımız içerisinde… Amma velâkin halden hale çeviren Rabbim bir değişiklikler katıyor rutinlerimizin arasına. Tanıdık adımlarımız ile yeni yollara giriyoruz. Değişik durumlar karşısında sergilememiz gereken tutumlara karar vermemiz gerekiyor. Bu noktada karşımıza çıkan bu yeni yol yabancı geliyor, farklı duygu akımları yaşatıyor; heyecan, gerilim, kararsızlık, umutsuzluk… Yeni bir durum karşısında tutum sergileyecek olmanın ağırlığı ve bu tutuma karşı taşımamız gereken sorumluluk.

Bu sırada bir hakikat doğuyor ufkumuzda; bu yola ilk uğrayan biz değiliz diyor önümüzde gözümüze ilişen ayak izleri.

Başta Allah Rasûlünün (asm) altın adımları; bıraktığı rehberler: Kur’ân ve sünnet.

Ve ardında o adımların hizasında ilerleyen kırmızı zümrüt izler: Son asrın minaresinden rehberlik eden Risale-i Nur Külliyatı.

Rehberler bir olup aydınlık ediyor yolu, ışık tutuyor umutsuzluğumuza da kararsızlığımıza da. Yabancı değil tanıdık bir hal alıyor yol. Tercih kolaylaşıyor yol arkadaşlarımız sayesinde; gönül rahatlıyor, ruh dinginleşiyor. Huzur gözyaşları bile çıkıyor; şükür ya Rabbi bu yolu yabancı değil de tanıdık yaptığın için, seçimi yalnız bu cahil, pür kusur kuluna bırakmayıp yardımcılar, hatırlatıcılar, uyarıcılar, teşvik ediciler gönderdiğin için…

Bu kandilleri gören, yakmayı sağlayan kalp, vicdan ve akıl birliği ve dayanışması ilerlemeyi sağlıyor korkmadan, korkular içerisinde. Böylece kavrulup olgunlaşabiliyor insan, yabancı yolları altın adımlar ve kırmızı zümrüt izler doğrultusunda ilerlemeye çalışarak tanıdık hale getire getire…