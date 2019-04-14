İlk defa mı bu yol?

Geçenlerde bir şiir okudum ve çok hoşuma gitti. Okudukça daha bir hakkında düşünür oldum. Öncelikle bu şiiri sizlere sunuyorum.
İlk defa gidilen yol
Kimsenin gitmediği yol yok
Ben ilk defa gidiyorum sadece
Kimsenin önden gitmediği yol yok
Uzun süredir gitmediği yol var sadece
Korkma, korkacaksın, ama
Çokları nihayetinde bu yolu gitti
Ölüme giden yolu bile
Kendi hayatının tamamını üstlenip
aşan kimileri var
Sadece pürüzsüz olan yol yol değil
Yabancı ve umutsuz bir dünyaya
uzandığından dolayı yol.
(Do Jung Hwan)
Kimi zaman monotonlaşmış bir hayatı yaşar hale geliyoruz. Alışık olduğumuz, tanıdık, güvenli, sınırlarımız içerisinde… Amma velâkin halden hale çeviren Rabbim bir değişiklikler katıyor rutinlerimizin arasına. Tanıdık adımlarımız ile yeni yollara giriyoruz. Değişik durumlar karşısında sergilememiz gereken tutumlara karar vermemiz gerekiyor. Bu noktada karşımıza çıkan bu yeni yol yabancı geliyor, farklı duygu akımları yaşatıyor; heyecan, gerilim, kararsızlık, umutsuzluk… Yeni bir durum karşısında tutum sergileyecek olmanın ağırlığı ve bu tutuma karşı taşımamız gereken sorumluluk.
Bu sırada bir hakikat doğuyor ufkumuzda; bu yola ilk uğrayan biz değiliz diyor önümüzde gözümüze ilişen ayak izleri.
Başta Allah Rasûlünün (asm) altın adımları; bıraktığı rehberler: Kur’ân ve sünnet.
Ve ardında o adımların hizasında ilerleyen kırmızı zümrüt izler: Son asrın minaresinden rehberlik eden Risale-i Nur Külliyatı.
Rehberler bir olup aydınlık ediyor yolu, ışık tutuyor umutsuzluğumuza da kararsızlığımıza da. Yabancı değil tanıdık bir hal alıyor yol. Tercih kolaylaşıyor yol arkadaşlarımız sayesinde; gönül rahatlıyor, ruh dinginleşiyor. Huzur gözyaşları bile çıkıyor; şükür ya Rabbi bu yolu yabancı değil de tanıdık yaptığın için, seçimi yalnız bu cahil, pür kusur kuluna bırakmayıp yardımcılar, hatırlatıcılar, uyarıcılar, teşvik ediciler gönderdiğin için…
Bu kandilleri gören, yakmayı sağlayan kalp, vicdan ve akıl birliği ve dayanışması ilerlemeyi sağlıyor korkmadan, korkular içerisinde. Böylece kavrulup olgunlaşabiliyor insan, yabancı yolları altın adımlar ve kırmızı zümrüt izler doğrultusunda ilerlemeye çalışarak tanıdık hale getire getire…