"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İlk defa mı bu yol?

Halenur Kurun
14 Nisan 2019, Pazar
Geçenlerde bir şiir okudum ve çok hoşuma gitti. Okudukça daha bir hakkında düşünür oldum. Öncelikle bu şiiri sizlere sunuyorum.

İlk defa gidilen yol

Kimsenin gitmediği yol yok

Ben ilk defa gidiyorum sadece

Kimsenin önden gitmediği yol yok

Uzun süredir gitmediği yol var sadece

Korkma, korkacaksın, ama

Çokları nihayetinde bu yolu gitti

Ölüme giden yolu bile

Kendi hayatının tamamını üstlenip 

aşan kimileri var

Sadece pürüzsüz olan yol yol değil

Yabancı ve umutsuz bir dünyaya 

uzandığından dolayı yol.

(Do Jung Hwan)

Kimi zaman monotonlaşmış bir hayatı yaşar hale geliyoruz. Alışık olduğumuz, tanıdık, güvenli, sınırlarımız içerisinde… Amma velâkin halden hale çeviren Rabbim bir değişiklikler katıyor rutinlerimizin arasına. Tanıdık adımlarımız ile yeni yollara giriyoruz. Değişik durumlar karşısında sergilememiz gereken tutumlara karar vermemiz gerekiyor. Bu noktada karşımıza çıkan bu yeni yol yabancı geliyor, farklı duygu akımları yaşatıyor; heyecan, gerilim, kararsızlık, umutsuzluk… Yeni bir durum karşısında tutum sergileyecek olmanın ağırlığı ve bu tutuma karşı taşımamız gereken sorumluluk.

Bu sırada bir hakikat doğuyor ufkumuzda; bu yola ilk uğrayan biz değiliz diyor önümüzde gözümüze ilişen ayak izleri. 

Başta Allah Rasûlünün (asm) altın adımları; bıraktığı rehberler: Kur’ân ve sünnet. 

Ve ardında o adımların hizasında ilerleyen kırmızı zümrüt izler: Son asrın minaresinden rehberlik eden Risale-i Nur Külliyatı.

Rehberler bir olup aydınlık ediyor yolu, ışık tutuyor umutsuzluğumuza da kararsızlığımıza da. Yabancı değil tanıdık bir hal alıyor yol. Tercih kolaylaşıyor yol arkadaşlarımız sayesinde; gönül rahatlıyor, ruh dinginleşiyor. Huzur gözyaşları bile çıkıyor; şükür ya Rabbi bu yolu yabancı değil de tanıdık yaptığın için, seçimi yalnız bu cahil, pür kusur kuluna bırakmayıp yardımcılar, hatırlatıcılar, uyarıcılar, teşvik ediciler gönderdiğin için…

Bu kandilleri gören, yakmayı sağlayan kalp, vicdan ve akıl birliği ve dayanışması ilerlemeyi sağlıyor korkmadan, korkular içerisinde. Böylece kavrulup olgunlaşabiliyor insan, yabancı yolları altın adımlar ve kırmızı zümrüt izler doğrultusunda ilerlemeye çalışarak tanıdık hale getire getire…

Okunma Sayısı: 437
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyanın en stresli insanları hangi ülkede?
    📷

    İstanbul'da bir başka güzeldir Ramazan hazırlıkları...

    'Yapay zeka' ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme daha

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.