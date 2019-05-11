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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Kolay Değil

Halenur Kurun
11 Mayıs 2019, Cumartesi
Söz Gençliğin

Asla kolay değil. 

Hep var bir zorlanma, hep var bir yedirememe kendime. 

Lâfta kolay olduğu kadar harekette zor. 

Konuşurken hatanı görüp özür dilemek erdem; 

Yaşamaya gelince nefsimin avukatlığında geçen dakikalar. 

Sonra gelen anlar, anladığım bir şeyleri aklımda…

Ama delicesine atan kalbim, kabul etmek istemezcesine.

Gururum mu çatlak veren,

Kendime toz kondurmaya kıyamayan gururum.

Bir yandan aklıma hatalıyım sinyallerini gönderen

Bu gurur ile savaşırken

Kalbimi güm güm ettiren vicdanım.

Asla kolay değil.

Yetişkin olmak.

Rüzgâr esince uçup

Kar yağınca üşüyüp

Anbean olgunlaşmak.

Terbiye olmak insan ile, durum ile, duygu ile, hayat ile…

Asla kolay değil.

O yüzden güzel,

O yüzden anlamlı,

O yüzden değerli.

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