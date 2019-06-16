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16 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Risale-i Nur’un memleketi sevgili vatanım!

Halenur Kurun
16 Haziran 2019, Pazar
Kütüphaneye girip çıktıkça devamlı gözüme ilişen bir kitap vardı. Sonunda çok emin olamadan kitabı ödünç aldım ve şöyle bir göz atmaya başladım.

Kitabın adı ‘‘A’dan Z’ye Seri Katiller Ansiklopedisi’’ idi ve adı üzere çoğunlukla Amerika ve biraz da İngiltere ve Rusya’daki seri katillerle ilgiliydi. Fazla okumaya gerek kalmadan okumayı bıraktırtan bir kitaptı. İnsan denilen mahlûkun nasıl bu ‘insan’ ismini taşımaya lâyık olmayışı ve esfel-i safilîn hakikatini anlamada örnek ‘şey’ler vardı kitapta.

Ancak kitapta benim dikkatimi çeken husus başka bir şey oldu. Bu nahoş, hayal güçlerine sığmayan vahşetü’l dehşet olayların büyük bir kısmı 20. yy’da yaşanmıştı. Şöyle durup bir düşündüm. 20. yy ülkemiz için nasıldı?

Savaş sonrası büyük değişimler, yıkımlar yaşanan ülkemizin tekrar ayağa kalkmaya çalıştığı yıllar. Üstad Hazretleri ve Nur Talabelerinin yürüttüğü Risale-i Nur eksenli Nur huzmesinin doğup gönüllere, ruhlara kök saldığı yıllar. Amerika’da öylesine dehşetli olaylar yaşanırken ülkemizin halini anlama noktasında Üstad Hazretleri’nin hayatına kronolojik bakmak yeterliydi.

1899- İngiliz Sömürgeler Bakanı’nın bir sözü üzerine ‘‘Kur’ân’ın sönmez ve söndürülemez manevî bir güneş hükmünde olduğunu ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim.’’ der.

1908- Şekerci Han’da ‘‘Her suale cevap verilir, fakat sual sorulmaz diye ilân ilân etti.

Nutuk isimli eseri basıldı.

1909- Ayasofya’da heyecanlı kalabalığı yatıştırdı.

31 Mart Vak’asında askerlere hitap ederek isyandan vazgeçmelerini sağladı.

İki Mekteb-i Musîbetin Şehadetnamesi (Divan-ı Harb-i Örfî) eserini telif etti.

1910- Meşrûtiyet ve anayasa ile ilgili olarak Şark aşiretlerini ziyaret etti, sorularına cevap verdi.

1911- Hutbe-i Şamiye, Münâzarât, Muhakemat, Devaü’l-Yeis isimli eserlerini yazdı.

1913- Şeyh Selim isyanına engel olmaya çalıştı.

1914- I. Dünya Savaşı’nda talebeleri ile kurduğu Gönüllü Milis Alayı Rus ilerlemesini yavaşlattı, pek çok masumun kurtulmasını sağladı.

1915- İşaratü’l-İ’caz isimli eserini yazmaya başladı.

1919- Abdurrahman Nursî tarafından Bediüzzaman Said Nursî’ye ait ilk müstakil Tarihçe-i Hayat eseri yazıldı.

1920- İngilizlere karşı Hutuvat-ı Sitte isimli eseri neşretti.

1923- Mecliste milletvekillerinin namazda gösterdikleri ihmal dolayısıyla 10 maddelik beyanname yayınladı.

1927- Risale-i Nur’un telifine başladı.

Bu maddeler Üstad Hazretleri’nin kronolojik hayat şeridinden ufak parçalardı. 

Asrımızın hastalığı olan imansızlık / iman zafiyetine karşı iman kurtarma mücadelesini sürgünler, esaretler, idam sehpaları, tehditler, zehirlenmeler altında sürdürmüş; dur durak bilmeden kalplerde iman tohumlarının yeşermesine vesile olmuştur.

Ve dikkatimi çeken ilginç bir yan ise bu ansiklopedide Amerika, İngiltere ve Rusya’ya rastlamışken özel okumamda Hutbe-i Şamiye’de Ruslar’ın, İngilizler’in ve Amerika’nın Kur’ân’ı kabul etmeleri, dine taraftar olmaları ile ilgili kısma denk gelmem oldu (Eski Said Dönemi Eserleri, s. 327, 328). Fesubhanallah değil mi?

Sonuç olarak yüzyıllar boyu İslâmiyet ile özdeşleşerek yaşayagelmiş toplumumuzda Batının karanlık zamanlarında yaşanan vahşet verici olayların yaşanmamışlığı ve Risale-i Nurlar’ın paratoner görevi görüp vatanımızın muhafazasına vesile oluşuna binler şükür, şükür şükür…

Ey Risale-i Nur’un Memleketi Sevgili Vatanım!

Senin sevgili vatanım olma özelliğini taşımana devam etmen için Üstad ve Talebeleriniz yürüttüğü o kutsal vazife şimdi bizlerde. Şimdi okumak, yaşamak, tebliğ etmek sırası bizlerde! 

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