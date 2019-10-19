Bediüzzaman, sadece din âlimi mi?

Bediüzzaman sadece bir din âlimi, bir müfessir değildir. O, bütün ilimlerde asrının söz sahibidir.

Bunu da, 1907 yılında geldiği İstanbul’da, kaldığı Şekerci Han’ın kapısına astığı şu yazı ile bütün âleme şöyle diyerek ilân etmiştir: “Burada her suale cevap verilir, her müşkil halledilir. Fakat sual sorulmaz.”1

Hadiste, fıkıhta, dinî ilimlerde diye bir kayıt koymadığı gibi, diğer ilimlerde de yani edebiyatta, tasavvufta ve sosyal ilim alanlarında dahi asrın ulemasına ve otoritelerine adeta meydan okuyor!

Birçok ilim adamları, onun bahr-i umman gibi ilmini çeşitli vesilelerle ifade etmişler ve ondaki ilmin kesbi olmadığı ancak Vehbi olduğunu ifade etmişlerdir:

Büyük şairimiz, Edebiyatımızın medar-ı iftiharı merhum M. Âkif Ersoy bir üdebâ meclisinde: “Victor Hügo’lar, Shekspear’ler, Descartes’ler edebiyat ve felsefede ancak Bediüzzaman’ın bir talebesi olabilirler” 2 demiştir.

Prof. Dr. Ali Fuat Başgil Bediüzzaman ile ilgili şu sözü bir gerçeği ifade ediyor: “O’nun ilmine hayranım. Bizim tahsil ettiğimiz ilim ile onunki asla mukayese edilemez. Ona Cenab-ı Hak ilim nasip etmiş, aktıkça kabarıyor.” 3

Darü’l-Hikmeti İslâmiye’de arkadaşı ve aynı zamanda Müfessir olan Hasan Basri Çantay, Bediüzzaman hakkında şöyle diyor:

“Bizler Üstad sayesinde müfessir olduk. Halbuki bizler ne eser yazabiliyorduk, ne de anlatabiliyorduk. Üstad, Risale-i Nurlar’ı telif etmeye başladı. Türkiye’de okuma çığırını açtı.” 4

Sosyolojide söz sahibi Merhum Şerif Mardin (Prof. Dr.) Bediüzzaman’ın Sünûhat adlı eserinde: “Avrupa’nın gelişmesinin coğrafî, maddî, manevî, kültürel ve sosyal sebeplerini izah eden bölümlerini okuyunca, hayretini belirterek şöyle ifade eder: “Bediüzzaman’ın dizinin dibine çöküp yeniden sosyoloji dersi almak gerekir.”

Pedegoglar, Eğitimciler, Ekologlar ve Sosyal İlimlerde söz sahibi olanlar aynı şeyi söylüyorlar! Ekoloji İlminin mazisi, 20-30 seneyi aşmaz. Ama, Bediüzzaman, seksen sene doksan sene önce, Risale-i Nurlar’ı ekoloji ilmiyle bir gergef gibi işlemiştir.

İstatistiğin, son senelerde kadar “sosyal mi, fen ilmi mi?” olduğu tartışmalıyken Bediüzzaman, yarım asır önce, “İstatistikçi fenninden sual etsen…” diyerek, bugün karar kılınan dalda tasnif yapmıştır.

Bugün, Asrın Müceddidi olan Bediüzzaman’ı dinleme ve onun stratejisini kabullenme zamanıdır. Çünkü; asrın söz sahibi odur. Beyhude zaman kaybına uğramadan her konuda ortaya koyduğu projeleri tatbik etme zamanıdır.

Dipnotlar:

1- Tarihçe-i Hayat, s. 62.

2- Sözler, s. 853.

3- Söz Bediüzzaman’ın, s. 24.

4- Söz, Bediüzzaman’ın, s. 25.

Fotoğraf: Erhan Akkaya / Yeni Asya