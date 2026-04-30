"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

Her yer bembeyaz olacak

Hasan KOÇ
30 Nisan 2026, Perşembe
1978 yapımı Maden filmini belki denk gelip izlemişsinizdir.

Tarık Akan ve Cüneyt Arkın’ın başrolde olduğu işçi mücadelesini anlatan bir filmdir. Madencilerin hak arama mücadelesi tüm işçiler gibi eskiye dayanır. Bu mücadele birçok çalışmaya da konu olmuştur. Ancak bu mücadele hiçbir zaman eskide kalmamış hep yenilenen bir mücadele olarak devam etmiştir. 

O filmde Nurettin karakterini oynayan Tarık Akan’ın bir repliği vardır. İşten eve gelen Nurettin, “Her şey beyaz olmalı, duvarlar, perdeler beyaz olmalı, hep beraber beyaz yapmalıyız, hep beraber aydınlığa çıkacağız” der. Sonrasında eşi ve çocukları ile birlikte evdeki her şeyi dışarı çıkartarak evi beyaza boyarlar. Bu bir mesajdır. Patronun karanlığı ile sarı sendikanın kandırmaları arasında sıkışmış işçinin kendi başına, kendi gayreti ve birlikteliği ile yeni bir yol açmasıdır. Yeni bir renk bulması, tesanüt ve dayanışmanın sırrını anlamasıdır. Beyaz, işçinin alın teri, helâl kazancı ve yaşam onurudur. İnsaniyete lâyık bir hayatın sembolüdür. İki taraftan sıkışmışlığın ve iki taraftan yapılan haksızlığın verdiği bunalımdan kurtulmak için işçinin eliyle açılan menfezden nefes alınmasıdır. 

Sermayeye karşı işçinin kendi kendini müdafaasıdır. Beyaz renk, ecir (ücretli kölelik) devrinden malikiyet ve serbestiyet devrine geçişi anlatır. Bir sermayedar, kendi yerinde oturup bankalar vasıtasıyla milyonlar kazanırken, bir işçinin sabahtan akşama kadar yeraltı madenlerinde kut-u lâyemût (ölmeyecek kadar gıda) derecesinde bir ücret kazanmasını hiçbir adalet terazisi üstlenmez, tartmaya bile cesaret edemez. Bu sebeple adaletsiz ekonomik düzenin yani ücretli köleliğinde devrinin tamam olduğu işçinin lisanından haber verilmektedir. 

Bu mücadelenin ifadesi beyaz renk ise beyaz rengin her tonu ancak Bediüzzaman Said Nursî’nin lisanından yaşanan ve yaşayan kelimeler ile dökülmüştür. O kelimelerle yazımıza nihayet verelim: “Evet, ben neseben ve hayatça avam tabakasındanım. Ve meşreben ve fikren, müsavat-ı hukuk mesleğini kabul edenlerdenim. Ve şefkaten ve İslâmiyetten gelen sırr-ı adaletle, burjuva denilen tabaka-i havassın istibdat ve tahakkümlerine karşı eskiden beri muhalefetle çalışanlardanım. Onun için, bütün kuvvetimle adalet-i tâmme lehinde, zulüm ve tagallübün ve tahakküm ve istibdadın aleyhindeyim.”1 

Dipnot:

1- Tarihçe-i Hayat, s. 199.

Okunma Sayısı: 632
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi
    Genel

    FIFA Kongresi'nde İsrailli temsilciyle tokalaşmayı reddetti
    Genel

    TBMM raporu: Çocuğa karşı şiddet ve zorbalık "milli güvenlik sorunu"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.