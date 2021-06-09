"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Padişah yerinde mahpus gibi oturuyorsa

09 Haziran 2021, Çarşamba
Saltanat idaresinde bile padişahın halkın içinde ve halka yakın olması beklenir.

Yani tek başınıza devlete sahip bile olsanız halkınız huzurlu değilse sizde huzurlu olamazsınız. Halkın maddî ve manevî saadetini sağlamaya bir mecburiyet hissedersiniz. Halkın ahvalinden uzak olan padişahların devlet idaresinde sorunlar yaşadığı tarihi bir gerçekliktir. 

Saltanat sahibi padişahlar bile halktan uzak olmanın verdiği sıkıntıları fark ediyorsa demokrasilerde seçimle gelmiş olan idarecilerin bunu fark etmemesi mümkün değildir. Belki saltanat idaresinde padişahın yerinde mahpus gibi oturması bir derece anlaşılabilir. Ancak demokrasilerde bu kabul edilemez bir durumdur. Belirli bir süreliğine yönetim yetkisini istediği idarecilere veren halk bu yetkinin nasıl kullanıldığını gözetleyen ve denetleyendir. Kendi lehinde icraatlar ve faaliyetler yapıldığını göremez ve kendinden uzaklaşıldığını hissederse bir daha yetki vermeyecektir.

Saltanat dönemini de yaşayan Bediüzzaman, bütün yönetimler için istibdadın nasıl bir mahiyet arz ettiğini izah etmiştir. “İşte mâhiyet-i istibdadın timsâli budur. Zira, sâbıkta, Padişah kendi yerinde mahpus gibi oturuyordu, bîçare milletin hâlini anlamıyordu yahut zaaf-ı kalb ve kuvvet-i vehim ile anlamak istemiyordu, yahut mütehevvisâne ve mütekeyyifâne ve mütekalkıl tabiatı anlattırmaya müsâit değildi. İşte hükûmetteki istibdada, her şeyde ki istibdadı kıyas ediniz. Hatta, taklidi tevlit eden ilmin istibdadı dahi böyledir.”(Münâzarât) Hakikati göstermektedir ki halkın hissiyatından uzaklaşan, milletin halini anlamayan, heves ve keyifle hareket eden, vehimli ve şüpheci davranan idareciler istibdadı yaşayan ve yaşatanlardır. Yerinde mahpus gibi oturmak demokrasiyle değil, ancak istibdatla açıklanabilir.

Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müslümanlar, yanınızdayız

    Esnaf: Perişanız

    Hukuksuzluğu gidermeyen paket lâf ü güzaftır

    Tapulu arazilere gasp

    Hastalıkların sebebi yanlış beslenme

    Tuz Gölü küçülüyor

    Son 24 saatte 6 bin 609 vaka daha

    BM, Yemen'e 50 milyon dolar acil insani yardım sağlayacak

    Kanada Başbakanı, Müslümanları hedef alan saldırıyı 'terör eylemi' olarak niteledi

    Tansiyon hastalığı 10-12 yaşa indi

    BM, Etiyopya'nın Tigray bölgesi için 'kıtlık' uyarısında bulundu

    Bosna Kasabı'nın müebbet hapis cezası onandı

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Her yerde seçim isteyeceğim

    Seferberlik başladı

    AP 'Dijital Kovid Sertifikası'nı oylayacak

    İlk yurt dışı ziyaretine hazırlanıyor

    'BioNTech aşısı için artık aile hekimlerimiz de devrede'

    'Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi'

    HDP'nin kapatılması davasında raportör görevlendirildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrat misyon ve Millet İttifakı
    Genel

    Tapulu arazilere gasp
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Önce iç barış gerekmiyor mu?
    Genel

    Hukuksuzluğu gidermeyen paket lâf ü güzaftır
    Ahmet BATTAL

    Rektörlere bir çeki düzen verin
    Cevher İLHAN

    Vahim ifşaatlar araştırılmalı…
    Feridun YÜCE

    Zübeyir Gündüzalp’den hatıralar
    Süleyman KÖSMENE

    Bir tövbenin anaforu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.