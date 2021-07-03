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3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Risale-i Nur’da Z kuşağı

03 Temmuz 2021, Cumartesi
Z kuşağı olarak ifade edilen yeni nesil gençliği bizlere yanlış tanıtılıyor.

Z kuşağı ferdî hareket eden, toplumdan soyutlanmış, sadece eğlenmeyi seven gençler olarak gösteriliyor. Halbuki Bediüzzaman Hazretleri’nin “Bize bir nesl-i cedîd lâzımdır” diyerek haber verdiği bu gençler, gösterildiğinden çok farklı. Gençlerle bağımızı ve bağlantımızı güçlendirmek lâzım. 

Yoksa onlara uzak durarak onları tanımak mümkün değildir.

Gençlerin hissiyatlarına yaklaşanlar, ancak onları tam anlayabilir ve hakkıyla tanıyabilir. Gençlerin mükemmel istidatlarının yapabileceği müsbet vazifeler onları tanımakla keşfedilir. Gençlerden eskiyi istemek doğru değildir. Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadesi ile eski hâl yüz arşın ayrılmıştır. Bu ayrılık maddî uzaklıktan ziyade fikrî ve ruhî bir uzaklıktır. “Biz eskiden şöyle yapardık” deyip gençlere tavsiye verirken yeni zamanın şartlarını da düşünerek konuşmak gerektir. 

Her şeyi yenileyen ve tazeleyen Rabbimiz, elbette insanların maddî ve manevî âlemini de bu yenilenmeye tâbi tutmaktadır.

İşte Z kuşağı olarak tarif edilen gençler insanlığın yeni fertleridir. “Bazı ehl-i gayret ve hamiyette de meyl-i tahrip meleke olmuş; tâmire pek alışık değildir. Bazı ehl-i tecrübe ve tâmir ise, eskisine bir derece meyil ile, istidatları pek müsâit değildir. Demek, bize bir nesl-i cedîd lâzımdır.” (Münâzarât) 

Gelen nesil kesinlikle tahrip nesli olmayacaktır. Çünkü istidatları yeniliğe açıktır. Bediüzzaman Hazretleri “...Ben de sizinle konuşmayacağım. Şu tarafa dönüyorum; müstakbeldeki insanlarla konuşacağım.” diyerek, yeni nesil gençliğini bizzat muhatap almıştır.

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  • Cetin acar

    3.7.2021 10:57:21

    Seriat ı ilahiye ikidir. Tekvini şeriat değişmediği gibi sıfat ı kelâmdan gelen şeriat ta değişmez. Sahabe mesleği olarak vasiflandirilan hizmetimizde Barla da hangi duygu ve düşüncelerle hangi fedakarlıklarla meydana geldiyse , kıyamete kadar öyle gidecektir. Yazınızdan her kuşağa yeni bir hizmet modeli olması gerekir gibi anlaşılıyor. Böyle olursa sahabe efendilerimizin ve saff ı evvellerin ders niteligindeki fedakarlıklarını bu zamanda taşıyamayız , geçmişte yaşanmış hikaye gibi kalır.

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