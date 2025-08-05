"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 AĞUSTOS 2025 SALI - YIL: 56

“Siyah çadır yandırılsa..”

Havva KÜÇÜK KONUR
05 Ağustos 2025, Salı
Münazarat’ta meşrutiyeti istemeyenler, sürekli Üstada soruyorlar. “Eski düzen gelmeyecek mi?” O da diyor eski hâl muhal, ya yeni hâl, ya izmihlâl.. Tekrar devam: “Sultan Hamid dönemi gelmeyecek mi?” Cevap veriyor: “Şu siyah çadırınız yandırılsa, parça parça olsa yeniden çadır yapılır mı?”

Bu örneği eskiye dönüşün hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği şeklinde okumak da mümkün. Gelen zaman ne getirdiyse, onun şartlarıyla kendimizi yeniden güncellemeliyiz. Bundan 20 sene önce olan teknolojinin çok ötesindeyiz. Bizim şartlarımız ile evlâtlarımızın şartları birbirine uymuyor. Hatta torunlar ile ara tamamen açılmış durumda. O kadar ki esprilerini bile anlayamıyoruz. Peki, o hâlde Risale-i Nurları gelecek nesillere nasıl aktaracağız?

Çocukların elinden tablet telefon düşmüyor. Haliyle ebeveynler olarak sürekli kızıyoruz. “Elinizden düşmüyor şunlar, bir bırakın artık” diye.. Hâlbuki eski hâl muhal işte. Siyah çadır yanmış, geçmişte kalmış, zihnimizde yaşıyor. Telefonun olmadığı zamanlarda değiliz. Ne biz Risaleleri öğrendiğimiz usulle yeni nesillere uygulayabiliriz, ne de eski usul, onlar üzerinde kalıcı bir tesir bırakır. Ya bizim zorumuzla yapıyormuş gibi görünürler -ki bu da onların münafıklık karakterine bürünmesine sebep olur-, ya da dine ve değerlerimize isyan ederek zıt bir yaşamı benimserler. Her iki hâl de zarardır.

Peki ne yapalım? Bırakalım 24 saat tabletin, telefonun başından kalkmasınlar mı? Elbette hayır. Öncelikle onlar ile olan bu şartların farklılığı kavramını bir kabul edelim. Kızmadan, bağırmadan, her şeyden önce inatlaşmadan ve onların ebeveyni olduğumuzu unutmadan davranalım. Onun haricinde çocuğun ilgisini çekecek alternatifler bulalım. Her çocuğun fıtratı ayrı, ilgi alanları farklı. Bunların neler olduğunu fark etmek, o konulara eğilmek öncelikle bize bakar. Bu emeği vererek çocuğunu keşfeden, onun ruh dünyasını hareketlendirmeyi başarabilen, ilgi uyandıran, kendiliğinden ebeveyne yönelmesini sağlayabilen anne baba, büyükanne ve dedeler, kazanır. Ama herkes kendi âleminde, herkesin önünde tablet telefon, başını kaldırıp çocukta telefon görünce ona kızan ebeveyn, azarlamanın işe yaramayacağını bilmeli. Zaten fark ettiyseniz, bu kızma karşı tarafta hiçbir zaman işe yaramamıştır. “Bana kızıyorlar, dur ben bunu bırakayım da kitap falan okuyayım” diyen bir çocuk ben şimdiye kadar görmedim. Görenler buyursunlar.

Saat sınırı, belli bir yaşa kadar işe yarayabilir. Evde hep birlikte birbirinden ilginç aktiviteler yapılabilir. Çocuğun sevdiği videoları, filmleri beraber izlemek, yeri gelince içerik ile ilgili uyarılar yapmak işe yarayabilir. Bu anne baba ile olan bağı güçlendirir ve onlara güven duyulmasını sağlar. Çocuğun ruh dünyasına inilebilirse, çocukla kuvvetli bağ kurulabilirse çocuk kendiliğinden onları dinleyecektir zaten. Sohbet etmek, olayları, yaşadıklarını onun ağzından dinlemek, sabırla, lütufla, ikram ederek onları kendilerine celbedebilirler.

Hulâsâ; siyah çadır yandı. Artık telefon, tablet, bilgisayar, internet var. Onlar yokmuş gibi davranmak, çocukların da onlar yokmuş gibi davranmasını beklemek, yanan siyah çadırdan yeniden çadır olabileceğini düşünmek gibidir. Hâlbuki eski olan, eskide kalan her hâl muhâl, her tasavvur bâtıldır. Ya yeni hâl ile hemhâl bir düzen kuracağız, ya da Allah korusun çöküşümüzü izleyeceğiz. Karar sizin... 

Okunma Sayısı: 66
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hükümetin inanmadığı enflasyona halk nasıl inansın?

    Organize bir suç yapılanmasına işaret ediyor

    Trump'ın tarife tehditlerine karşı ABD'ye bağımlılığı azalttı

    Yeni adımlar atmak için kabineyi topluyor

    Kira uyuşmazlıkları başvurularının neredeyse yarısı arabuluculuk sistemiyle çözüme kavuştu

    "Beyrut Limanı patlamasında adalet halen yerini bulmadı"

    Yemen açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 55 kişi öldü, çok sayıda kayıp var!

    Trump: Nükleer denizaltılar "gereken yere" konuşlandırıldı

    Dışişleri Bakanlığı: İsrailli bakanların Mescid-i Aksa baskınını en güçlü biçimde kınıyoruz

    Filistin için dünyaya seslendi: UYAN

    Konkordatolar hız kesmiyor

    Hazine'ye 42 milyar liralık yük

    Eğitimde ''sahte'' şoku

    2030’da “su fakiri ülke“ olabiliriz - GAP tamamlanmadan olmaz

    36 yardım tırının çoğu yağmalandı

    Özel üniversiteler Oxford’dan pahalı

    İki yılda ekmek fiyatları % 153 arttı

    Kemalistler Enver Paşa’yı neden sevmez?

    Kanada: 2024'ten beri İsrail'e silah ihraç etmiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.