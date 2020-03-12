"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Bu hayatta biriciksin

Hediye Ballıkaya
12 Mart 2020, Perşembe
Merhaba Yeniasya Okuyucuları

Eğer bir gün bu şehre gidersem ilk gazetemizi ziyaret edeceğim dediğim şehirdeyim, İstanbul’da. Hayat bütün hızıyla akarken kahvemi alıp bir köşede yazıma başlayayım. Klişe olacak, ama Istanbul anlatılmaz, yaşanır. Bu şehirde her gün her  saat her an  bitmeyen hareketlilik var. İnsan kendini bu hareketliliğin içinde buluyor. Trafik, yollar, taşıtlar, insanlar... Monotonluktan sıkılan bakışlarımızı gökyüzüne çeviriyoruz. Uçaklar iniyor bir bir... Kimbilir saatte kaç uçak İstanbul semalarında uçuyor? Sonra bir martı gözümüze çarpıyor. Kanat çırpıyor gökyüzüne; hürce, ihtişamla ve asil... Martıyı hayretle seyrediyorum. Allah-u Ekber! Sanatı karşısında akılların hayrete düştüğü, kudretiyle en üstün âlimleri bile âciz bırakan Allah Teâlâ’yı tesbîh ederim.

Boğazda denize bakıyoruz, masmavi sular, “Yâ Celîl, yâ Celîl, yâ Azîz, yâ Cebbâr” diyerek dalgalanıyor. Gemiler süzülüyor aheste. Bakıp bakıp dalıyoruz Allah’ın hikmetine. Peygamber Efendimiz (asm)’in “Kostantiniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir” hadis-i şerîfine konu olan şehir nasıl iyi gelmez insana! Eyüp Sultan Hazretleri, boğaz havası, Kız Kulesi, Çamlıca tepesi... İstanbul içinde nasıl Kız Kulesi biricikse bizlerde biriciğiz bu hayatta. Ya Ferd ismi kulağıma yankılanıyor lâtifce. Hakikatler aklıma geliyor; “Benim Hâlıkım bu dünyayı bana hane yapmış, güneş benim bir lambamdır, yıldızlar benim elektriklerimdir, yeryüzü çiçekli miçekli halılarla serilmiş benim bir beşiğimdir’ der Allah’a şükreder. (Sözler).  Elhamdulillah kâinat zerreleri adedince.

“Madem her yer misafirhanedir; eğer Misafirhane Sahibinin rahmeti yâr ise, herkes yârdır, her yer yarar” söyleyen Bediüzzaman’a kulak verelim. Ebedî ve sermedî olan bir cemâlin seyirci müştâkı ve âyinedar âşıkı, elbette bâkî kalıp, ebede gidecektir. İşte Kur’ân şâkirdlerinin âkıbetleri böyledir. Cenâb-ı Hak, bizleri onlardan eylesin, Âmin. (Sözler)

Selâm ve duâ ile.

Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İtalya'da tüm ticari faaliyetler durdurulacak

    O teklifi geri çekin

    Paranoyaya çevirmeden tedbir alalım

    Kayıp mültecilerin dramı

    Ahmet’in bünyesi tedaviyi kaldırmıyor

    Tüketimle büyüme işsizliğe çare olamaz

    Küresel ticaret karantinada

    Hapiste hafız oldu

    Anadolu’da devam eden gelenek: ‘Tabutluk kilim’

    Trabzonspor averajla lider

    Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

    İtalya’da ‘corona’dan ölenlerin sayısı 827'ye yükseldi

    DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti

    Hollanda Büyükelçiliği'nden koronavirüse karşı 'kelle paça' önlemi

    Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ön raporu ortaya çıktı

    2016'dan bu yana Suriye'de 500'den fazla sağlık merkezi bombalandı

    Lufthansa, 23 bin uçuşunu iptal edecek

    Ali Babacan partisinin programını açıkladı

    3 Bakandan ortak 'koronavirüs' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Koronavirüsün düşündürdükleri
    Ahmet BATTAL

    Yüreği yiyen ve yüreği atan yargı
    Mikail YAPRAK

    Müslüman papazın vasiyetnamesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Krizlerin sebebi, “ya bendensin, ya hainsin!” zihniyetidir
    Genel

    Hapiste hafız oldu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasiyi hep 12’den vurdular
    Süleyman KÖSMENE

    Bir koltuğa iki karpuz sığar mı?
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Ahirete hazırlık ve üç aylar
    Cenk ÇALIK

    İstiğna düsturu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.