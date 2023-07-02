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2 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Ev hanımı olmak ve hizmet hayatı

Hediye Ballıkaya
02 Temmuz 2023, Pazar
Hayat hep bir koşturma içerisinde geçiyor.

Mola vermek istediğim zamanları çok seviyorum. Elime kahvemi alıp sessizce, huzurlu bir köşede gökyüzünü seyrederken düşünüyorum da, iyi ki varım ve ben çok değerliyim! Çünkü bana bu değeri Cenab-ı Allah vermiş. Bunun için kâinat zerreleri adedince elhamdülillah. Allah’a (c.c) kulum hamd olsun. Ben konuşuyorum O (c.c) dinliyor, sonsuza kadar... 

Ev hanımı olmam hasebiyle bu konuya değineceğim. Ev hanımı olmak, disiplinli bir iştir ve düzenli, planlı yaşanması gereken bir meslektir. Hayatın hem içinde, hem merkezinde yaşam döngüsünü sağlayan, yuvanın huzurlu olabilmesi için ne gerekiyorsa yapılması gereken bir meslektir. Ev hanımıysan ve sohbetlere gidiyorsan yapılması gereken ilk iş, zamanın planlanmasıdır. Eğer zaman yönetimin yoksa, sohbetin olduğu saatlerde hep bir işin olur. Evin işleri, çocuğun uykusu ya da misafirin geliyor olması seni hep dersten alıkoyar. Öyle bir planlama yapılmalı ki, dersin olduğu saat bizim için derse ayrılmış bir zaman dilimi olsun.

Peki kâinattaki en önemli meşguliyet olan ilim öğrenmek yolunda biz ne kadar gayret ediyoruz? Gerekirse uykumuzdan fedakârlık yapıp evimizdeki işleri bitirdikten sonra dersimize gidersek, zihnen deriz ki; ‘Ya Rabbi, ben geldim. İlim öğrenmek için zamanımı planladım.’ 

Eğer bunu yapmazsak, her hafta derse geç gideriz ve erken dönmek zorunda kalırız. Sıkışmış bir ruh hali ile koşturma içinde geçer zaman. Sonra da etrafındaki insanlara kendini ispatlamak için enen ile hareket edersin. Çünkü sen içinde kendini yetersiz hissediyorsun. Biz hepimiz ders arkadaşıyız, birbirimizin hocası ya da yol göstericisi değiliz. Elhamdülillah ki Risale-i Nur eserlerimiz bizim can yoldaşımız, yol pusulamız... Nur talebeliğinin şartı “Sözleri kendi malı gibi kabul ederek onun neşrini ve ilanını hayatının en mühim vazifesi telakki etmek”tir. 

Hayatımın en mühim vazifesi için nasıl bir zaman planlaması yapmalıyım? Uykum, beslenmem ve diğer ev işlerimi nasıl, hangi saatlerde yapmalıyım? Hep söyleriz ya, ‘o kadar yoğun bir insanım ki haftanın günleri bana yetmiyor’ ya da ‘o kadar yoğunum ki kitap okumaya vaktim yok.’ Bu cümleleri duyduğumda şunu düşünüyorum. Bu insanın, ya sosyal medya zamanını çok meşgul ediyor, ya da zaman planlaması yok.

Velhasılıkelam, zamanımızı planlamamız için Cenab-ı Hak bize namaz gibi bir nimet bahşetmiş. Günümüzü 5 vakte bölmüş ve dünya ahiret işlerine çalışmamız için bizlere bir nimet olarak bu bedeni vermiş. 6. Söz’de dediği gibi nefis ve malımızı Allah’a satarsak kâr içinde dünya ahiret selameti buluruz inşallah.. Amin.

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