"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Bir dava adamı, Bekir Berk

Hüseyin GÜLTEKİN
06 Haziran 2022, Pazartesi
Nurlarla tanışmada her insanın farklı bir hayat hikayesi vardır. Kimi zaman beşer olarak yaşadığımız bir olay, bazen hoşumuza giden bir hadise, bazen de maruz kaldığımız bir musibet yolumuzu bulmaya vesile olur.

Bazen de örnek insanların celbedici hayat tarzları insanı etkiler ve kendimize çeki düzen vermeye vesile olur. Onların dinî yaşantılarındaki takvaları, ihlasları, faziletleri… Her türlü benlikten, enaniyetten ve gururdan uzak olmaları; tevazuları… Bütün bunlara ilave olarak insanlara karşı samimi yaklaşımları ve tavırları insanı müspet yönde etkiliyor.

Dünyevi makamların ve mevkilerin ötesinde mana aleminde önemli mesafeleri kat etmiş, Nur hizmetleri uğrunda hayatını vakfetmiş, her talebenin kalbinde yer etmiş bir İslam fedaisinin bu hasletleri adeta kamufle ederek sıradan bir insan gibi insanlara tevazu ile muamelelerde bulunması din-i mübine hizmet adına çok daha önemlidir, çok daha değerlidir.

İşte daha öncesinde de Nur’ları tanımama rağmen Nur’ların ehemmiyetini ve kıymetini sağlıklı bir şekilde anlamama vesile olan zat merhum Bekir Berk’i rahmetle ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun inşallah.  

Bazen sevmediğiniz bir şey hakkınızda hayırlı olabilir... İşte ben de altmışlı yılların sonlarında asılsız bir iftira neticesinde M.Kemal’e hakaret iddiasıyla mahkemelik olunca, bazı ağabeylerin tavassutlarıyla durum Bekir ağabeye bildirildi ve Bekir ağabey tereddütsüz bir şekilde hemen davayı üstlendi.

Davanın görüleceği gün geldiğinde hem davamızı takip etmek hem de Bekir ağabeyi görüp onunla tanışmak için çevre illerden gelen hadimler dershaneyi tıklım tıklım doldurmaya başladılar.

O mütebessim ve nurani simasıyla, tevazu içindeki haliyle ve tavrıyla; lisan-ı haliyle Nur’lardaki hak ve hakikatleri yansıtan ağabeyin gür ve doyurucu bir seda ile Hizmet Rehberi’nden yaptığı dersin kalbimde ve ruhumda bıraktığı derin izler, bu kudsi davaya bağlanmama vesile oldu. Bu hadise, hayatımın önemli bir dönüm noktası olduğu için aradan geçen bunca zamana rağmen o günü unutmuş değilim.

Hakkımda ağır ceza mahkemesinde açılan M. Kemal’e hakaret davasının ne şekilde cereyan ettiği hakkında duruşmadan önce Bekir ağabeye gerekli bilgileri verdim. O da bana ne şekilde, nasıl ifade vereceğim hakkında tavsiyelerde bulundu.

Mahkeme heyeti öncelikle aleyhimdeki şahidin iftiralarla dolu ifadelerini dinledikten sonra; ben iddiaların doğru olmadığını beyan ederek beraatimi istedim. Sonra mahkeme heyeti Bekir ağabeye söz verdi.

Bekir ağabey, yalancı şahit de dahil olmak üzere kimseyi fazla kırmadan, bir taraftan gayet nazikane ve kibarca; diğer taraftan da gür bir ses tonu ile hem şahidin kasıtlı ve tezatlı ifadelerini çürüterek, ilgili kanun maddelerini tek tek sıralayarak, harika bir müdafaada bulundu. Neticede mahkeme heyeti Bekir ağabeyin uzunca savunmasını saygılı bir şekilde sonuna kadar dinledikten sonra ittifakla beraatime karar verdi.    

Okunma Sayısı: 437
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukukçu Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Yeni Asya'ya konuştu: Zulmün sorumlusu iktidar

    BM: Kızıldeniz'de çevre felaketi yaşanabilir

    Adım adım ilaç krizine giriyoruz

    Bu savaş artık bitsin

    Milyonlar açlık ve yoksulluk sınırının altında

    Esnaf Bağkur’unu yatıramıyor

    Hâkim ve savcı yardımcılığı çözüm değil

    Aile hekimleri bir kez daha iş bırakıyor

    Ne olacak halimiz?

    LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

    Fiyatlardan bîhaber iki kişi

    Bangladeş'teki patlama ile ilgili Türkiye'den taziye mesajı

    Karikatür sanatçısı Latif Demirci vefat etti

    İktidarın ülkeyi talan etmesine izin vermeyeceğiz

    Tokat'ta inşaat sırasında bulundu

    İsviçre'den Uber kararı

    LGS'nin iki oturumu da tamamlandı

    'İsrail, Kıble Mescidi'ni açık bir hapishaneye çevirdi'

    Kıbrıs Rum kesimi ile İsrail'in ortak askeri tatbikatı hakkında açıklama

    Kuzey Kore 8 balistik füze daha denedi: ''Alışıldık değil''

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hukukçu Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Yeni Asya'ya konuştu: Zulmün sorumlusu iktidar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gurbetten vatana avdet
    Mehmet KARA

    “Kuru ekmek yiyorsa aç değildir”den gelinen nokta
    Yeni Asya'dan Size

    Yaza girerken
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir dava adamı, Bekir Berk
    M. Said ZEKİ

    “Üç günlük ömrün kaldı!”
    Ali FERŞADOĞLU

    Hakiki diyetisyenlik şu sorulara cevap bulmalı
    Süleyman KÖSMENE

    Rivayetleri algılama metodları
    Risale-i Nur'dan

    Tesettür, kadınlar için fıtrîdir ve fıtratları iktiza ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.