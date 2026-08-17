Muhalefet boşluğu

İktidarın bunca yanlış politikasının sebep olduğu maddî ve manevî sıkıntılara rağmen çeyrek asırdır koltuğunu muhafaza ederek yoluna devam edebilmesinin en önemli sebeplerinden biri, hiç şüphesiz muhalefetin yetersizliği ve zaafıdır.

Yanlış uygulamaları neticesinde meydana gelen hayat pahalılığıyla milleti sıkboğaz eden politikalara rağmen hâlâ bu ülkede tek başına iktidarını sürdürebilmesinde, muhalefetteki boşluğun payı büyüktür.

Evrensel demokrasiyi, hukuku ve adaleti hiçe sayan keyfî uygulamalarla nice hak gasplarına ve hak ihlallerine devam ederek iktidarını sürdürebiliyorsa, ortada yükümlülüklerini hakkıyla yerine getiremeyen başarısız bir muhalefetin bulunduğu da açıktır.

Geçmişte Altılı Masa etrafında toplanan muhalefet, iktidar karşısında biriken sıkıntılara çare olabilecek bir alternatif olma imkânını yakalamıştı. Ne var ki, bu masanın bir şekilde dağılması iktidara adeta bir can simidi oldu. Hâliyle, irili ufaklı ve dağınık muhalefet partisinin, bütün güç ve yetkiyi elinde bulunduran iktidar karşısında çare üretmeleri ve güçlü bir varlık göstermeleri de beklenemez.

Yaşanmakta olan sıkıntıların en önemli sebeplerinden biri, milletin kalbi mesabesindeki Meclis'in devre dışı bırakıldığı, buna karşılık bütün yetkilerin tek kişide toplandığı partili Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Bu ucube sistem yürürlükte kaldığı müddetçe başa hangi parti gelirse gelsin, yaşanmakta olan problemlerin sona ermesi mümkün görünmemektedir; değişen hiçbir şey olmayacaktır.

Tablo böyle iken, tek çarenin yeniden parlamenter sisteme dönmek olduğu ortadayken, başta ana muhalefet partisinin, mevcut tek adam sistemine alternatif üretmek yerine, her fırsatta geçmişteki tek parti ve tek adam dönemini gündeme getirerek propaganda yapmasının ne kadar isabetli olduğu da ayrıca sorgulanmalıdır.

Öte yandan, tek adam sistemine geçişte önemli bir malzeme olarak kullanılan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün gerçek faillerinin ortaya çıkarılması için geniş kapsamlı bir araştırma ve soruşturma yürütülmeden, suçlu olmayan nice yaşlı, hasta, kadın ve çocuk cezaevlerine dolduruldu.

İktidarın, nice cana ve mala mal olan bu kanlı darbenin gerçek sorumlularını ortaya çıkarmak hususundaki baştan savma soruşturmalarına muhalefetin ısrarla karşı çıkması, eli kanlı darbecilerin yakalanıp yargı önünde hesap vermelerini sağlayacak ciddi bir çalışmanın içine girmesi gerekirdi. Ne yazık ki onlar da kapsamlı bir araştırmanın peşine düşmek yerine, çoğu zaman iktidarla aynı çizgide hareket ederek bu meselenin üzerinin örtülmesine seyirci kalmayı tercih ettiler.