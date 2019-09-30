"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Liyakatli olan ve olmayan idareciler

Hüseyin GÜLTEKİN
30 Eylül 2019, Pazartesi
Günümüzde Türkiye’de ve dünyada ülkeyi ben idare edeyim, idareci olayım diye meşrû veya gayr-ı meşrû her yolu mübah gören insanlar var. Bunların yanında, ahiretini düşünen, uhrevî hayatlarının selâmeti için idarecilik gibi böyle ağır bir mesuliyetin altına girmekten çekinen şahsiyetler de var.

Türkiye’de ve dünyada ülkelerinin sevk ve idarelerini ele geçirmek için, askerî darbelerle iş başındaki iktidarları alaşağı ederek başa gelenler olduğu gibi, milletin helâl reyleriyle başa gelen ve ülkelerini demokrasiyle tam bir adaletle idare eden, milletin huzur ve refahı için çalışan nice idarecilerin tarihteki yerlerini aldıklarını biliyoruz.

Çok önemli riskleri, tehlikeleri olmakla beraber, tam hakkını vererek, hakkaniyetle, adaletle raiyetlerinin meşrû haklarını gözeterek, onların refah ve huzuru için çalışan liyakatli idarecilerin uhrevî mükâfatları da pek çoktur. 

Bakın dindar ve adaletperver idareciler hakkında Hz. Peygamber (asm) neler söylüyor:

 “Cennetlikler üç guruptur. Adil ve başarılı devlet başkanı, yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yufka yürekli olan kişi, ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançlardan sakınıp kimseden bir şey istemeyen adamdır. (Müslim, Cennet 63)”

“Adil devlet başkanı ve idareciler mahşer yerinde Allah’ın yüce lütfuna ve himayesine mazhar olacakların öncüleridir.” (Buhari, Edep 36)

“Verdiği hükümlerde ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde Allah’ın yanında yüksek koltuklar üzerinde otururlar.” (Müslim, İmare 18)

Bir de Hz. Peygamberin (asm) adaleti gözetmeyen, liyakatsiz, zalim idareciler için beyanda bulunduğu hadis-i şeriflere bakalım:

“Siz amir olmaya düşkünsünüz. Halbuki hakkını gözetenler hariç, amirlik kıyamette pişmanlıktır.” (Buhari)

 “Cehenneme girecek ilk üç sınıf insandan biri zalim amirdir.” (İbn-i Hibban)

 “Hangi idareci idaresi altında bulunanlara ihanet ederse Cehennemdedir.” (Camius-Sağir)

“Allah-ü Teâlâ’nın en sevmediği kişi zalim idarecidir.” (Tirmizi)     

 Ayrıca Üstad Bediüzzaman’ın tesbitlerine göre, İslâm tarihinde tam dindar, en adaletli, en liyakatli idarecilerin ilk sıralarında peygamberler, sonrasında Hulefa-i Raşidin sonrasında da Abdullah İbn-i Ömer ve Mehdi-i Abbasi geliyor. Devr-i Saadetten bu tarafa istenilen manada olmasa da, adaletle hükmetmenin gayretinde olan, raiyetlerinin hak ve hürriyetlerini gözeten, ülkelerinin refah ve huzurunu sağlamak için çalışan çabalayan padişahların, idarecilerin bulunduğunu biliyoruz. Ama Yüce Allah’ın (cc) emrettiği ve Peygamberimiz’in (asm) tavsiye ettiği manada ve o çerçevede ifa-i vazifede bulunan idarecilerden yukarıda Bediüzzaman’ın işaret ettiği şahsiyetlerden başka hakkıyla vazifelerini yerine getiren idarecileri göremiyoruz.   

Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ortak beklenti adalet

    Filistin Başkadısı: Aksa baskını dünyadaki tüm Müslümanların inançlarına saldırı

    İmran Han: Modi'nin maskesini her platformda düşürmeye devam edeceğiz

    AFAD'dan videolu deprem uyarısı

    Hindistan 'Keşmir'de kısıtlama yok' iddiasında ısrar ediyor!

    Rusya'daki protestolara 20 bin kişi katıldı: "Putin'i istemiyoruz"

    Fransa Başbakanı'ndan İslam karşıtı toplantıya tepki: "Mide bulandırıcı"

    Beşiktaş, Trabzon deplasmanında farklı kaybetti

    Şili 6,8'le sallandı

    Avusturya'da seçim sonuçları belli oldu

    İstanbul'daki depreme ilişkin Oktay'dan açıklama

    MSB: Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu

    İsrail’den hesap sorulsun

    Paketin içini boşaltmadan çıkarın

    'Barış, adalet ve affetmeyi İslâm’dan öğrendim'

    İmamoğlu: Toplantıya çağrılmadım

    Rusya 4 yıldır Suriye'de

    IKBY petrol gelirlerini Bağdat'a teslim etmeye hazır

    Orman yangınlarının ülkemizdeki ağır bilançosu

    'İstanbul 5 felaketle karşı karşıya'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ortak beklenti adalet
    Mehmet KARA

    Meclis açılırken siyaset ısınıyor
    M. Said ZEKİ

    Adalet yazılarına son verelim! (mi)?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Devlet, dinî cemaat ve tarikatlardan neden çekiniyor?
    Yeni Asya'dan Size

    Kitap fuarları başlarken
    Risale-i Nur'dan

    Yalancı bir Cennet içinde Cehennemî bir azap
    Süleyman KÖSMENE

    Ay’da hayat ve ışık var mıdır?
    Ali FERŞADOĞLU

    Faiz, serveti tekele verir
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Liyakatli olan ve olmayan idareciler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.